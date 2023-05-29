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Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"

Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"
©Olimpbet

На открытом чемпионате Франции стартовал розыгрыш в основной сетке. И уже в первом круге болельщиков ждут интересные матчи.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Марина Заневская (Бельгия). 29 мая, 17:00 (время Астаны).

Путинцева весьма неплохо подошла к "Ролан Гаррос", если говорить о ее мастерстве на грунте. Да, она сейчас не претендует на высокие титулы, но доставить проблемы на корте может любому.

В последних турнирах на этом покрытии она стабильно проходит дальше первого круга. А на последнем турнире в Марокко и вовсе дошла до четвертьфинала.

Обе теннисистки не входят в топ-50, но у Заневской дела обстоят гораздо хуже. В нынешнем сезоне представительница Бельгии выиграла на грунте всего две встречи. И если той же Путинцевой, пусть и несколько лет назад, удавалось дойти на Открытом чемпионате Франции до 1/4-й, то для Заневской первый круг – это предел.

Казахстанский букмекер номер 1 склоняется к тому, что у Путинцевой больше шансов пройти дальше: П1 – 1.48, П2 – 2.68.

При этом эксперты Olimpbet не исключают, что у Юлии могут возникнуть проблемы. Заневская в последних трех встречах стабильно забирала один сет. Коэффициент на тотал больше 20,5 гейма – 1.83.

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Новак Джокович (Сербия) – Александр Ковачевич (США). 29 мая, 17:00

Джокович, скатившийся в мировом рейтинге на третье место, не выходил на корт около двух недель. Этот матч для 36-летнего серба скорее должен стать разминочным. Все-таки разница в классе с 24-летним американцем из второй сотни очень велика.

Но говоря откровенно, для своего уровня Ноле проводит грунтовый сезон достаточно плохо. В том же Риме, где ему на "тысячнике" нужно было защищать титул и очки, он вылетел в четвертьфинале. Похоже, его все еще беспокоит травма локтя, поэтому главным фаворитом в Париже он сегодня не считается.

Ковачевич же в нынешнем сезоне не выиграл ни одного матча на грунте. Очевидно, что Джокович справится с ним даже не в оптимальной форме.

Аналитики Olimpbet уверены, что у представителя США нет шансов против звезды мирового тенниса – П1 –  1.01, П2 – 21.

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Карлос Алькарас (Испания) – Флавио Коболли (Италия). 29 мая, 18:15

А вот кто считается на "Ролан Гаррос" фаворитом, так это 20-летний Алькарас. Он вернулся на вершину рейтинга АТР и, похоже, надолго.

За последний месяц испанец выиграл на грунте два крутых "Мастерса" и находится в превосходной форме. В стартовом матче в соперники ему достался ровесник из Италии.

Коболли в основную сетку пробился через сито квалификации. Более-менее хорошие результаты на грунте он показывал лишь на "Челленджерах" и свой проход до первого круга уже может считать успехом.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что в этой встрече упорной борьбы не предвидится. Соперники уже встречались три года назад на "Челленджере", и уже тогда Алькарас обыграл Кобболли за два сета. На этот раз коэффициент на тотал меньше 27.5 гейма – 1.88.

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