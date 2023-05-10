Путинцева и Бублик в Риме: расклады от Olimpbet

В итальянской столице стартовал грунтовый "тысячник", который станет для сильнейших теннисистов мира последней проверкой перед "Ролан Гаррос". Сегодня в борьбу вступят казахстанцы Юлия Путинцева и Александр Бублик.

Юлия Путинцева (Казахстан) - Виктория Томова (Болгария). 10 мая, 16:30 (время Астаны)

Первой соперницей Юлии Путинцевой, занимающей 51-е место в рейтинге WTA, станет представительница Болгарии, которая занимает 76-ю строчку. У Путинцевой случился перерыв в игровом календаре - она вылетела из грунтового турнира в Мадриде во втором круге и только сейчас возвращается на корт.

Томова же в Испании остановилась в первом круге, но зато в Риме успела разыграться. Она стартовала с квалификации, где была первой сеянной, и провела там два успешных матча, пробившись в основную сетку.

Теннисистки еще ни разу не встречались на корте. Статистика на "тысячниках" у Путинцевой не очень хорошая, но она может доставить проблемы на грунте, что наверняка должно произойти в матче с Томовой.

За счет своего характера вторая ракетка Казахстана может вытаскивать матчи и с более топовыми соперниками. Тем более, у нее было время отдохнуть, и травмы, насколько известно, в данный момент ее не беспокоят.

Эксперты Olimpbet в этом противостоянии отдают предпочтение Путинцевой - П1 - 1.41, П2 - 2.95. Не исключено, что теннисистки затянут борьбу до трех сетов. Коэффициент на Тотал (20.5) Б - 1.85.

Новичкам - вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия - на странице "100% CASHBACK".

Педро Мартинеc Портеро (Испания) - Александр Бублик (Казахстан). 10 мая, 17:30

Бублик продолжает разъезжать по ненавистным грунтовым турнирам. Деваться ему некуда, впереди "Ролан Гаррос", и перед турниром "Большого шлема" первой ракетке Казахстана нужно набрать ход на данном покрытии.

На "тысячник" в Риме Бублик приезжал играть три раза. И все три раза он проигрывал в первом круге. В плюс казахстанцу можно занести то, что он немного огрызался в своих матчах на предыдущем грунтовом турнире в Мадриде и даже смог удивить болельщиков.

К тому же, есть общая разница в классе. Бублик занимает 49-е место в рейтинге ATP, тогда как Портеро располагается далеко за пределами первой сотни.

Аналитики Olimpbet считают, что в данном противостоянии явного фаворита нет. Портеро, несмотря на угасающую карьеру, еще может что-то продемонстрировать на грунте. Бублик же, хоть и не любит это покрытие, но все-таки в последнее время выглядит на нем не столь безнадежно - П1 - 1.79, П2 - 2.03.

На то, что один из теннисистов выиграет в трех сетах, шансы также практически одинаковы. Но если в целом учитывать уровень мастерства Бублика, можно прогнозировать, что на этот раз он пройдет-таки в Риме во второй круг. Коэффициент на его победу со счетом 2:1 - 4.5.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"