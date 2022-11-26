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Проснется ли Аргентина, забьет ли Левандовски и чем завершится встреча Франции с Данией?

Проснется ли Аргентина, забьет ли Левандовски и чем завершится встреча Франции с Данией?
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Второй тур в группах C и D на ЧМ-2022 обещает быть безумно интересным. Сборная Франции постарается заблаговременно обеспечить себе место в 1/8 финала мундиаля, а вот Аргентина рискует досрочно потерять шансы на выход в плей-офф.

Тунис – Австралия (16:00 по времени Астаны)

На разогрев субботнего дня вынесен матч команд группы D - сборных Туниса и Австралии. Эти соперники по-разному провели свои стартовые встречи на турнире в Катаре. Если "Орлы Карфагена" вполне уверенно смотрелись в ничейном противостоянии с датчанами, то "Соккеруз" по всем статья уступили французам, хотя и сумели открыть счет в матче с "трехцветными", но в ответ пропустили четырежды, а могли и еще столько же.

Понятно, что по игре с действующими чемпионами мира трудно судить об уровне команды, которая в битве с более слабым соперником будет смотреться совершенно иначе. Но ведь и Тунис встречался с очень сильным противником, полуфиналистом Евро-2020. Несмотря на отсутствие забитых мячей в матче с Данией, нельзя сказать, что африканцы все время отсиживались в обороне. К примеру, они подали девять угловых, тогда как австралийцы в игре с Францией могут похвастаться лишь одним. Так что если кому и отдавать небольшое предматчевое предпочтение, так это тунисцам: П1 – 2.18, Х – 3.31, П2 – 3.71.

Польша – Саудовская Аравия (19:00 по времени Астаны)

Сомневаться не приходится – в этой игре будет весело! Саудиты на кураже постараются развить свой успех, добытый в матче против Аргентины. Победа над поляками досрочно выведет аравийцев в плей-офф, и они сделают все, чтобы ее добыть.

Польше отступать некуда, ведь в случае поражения "Белые Орлы" поставят себя в крайне затруднительное турнирное положение. Особенно будет стараться Роберт Левандовски, в матче с Мексикой не реализовавший пенальти, тем самым упустив вернейшую возможность впервые забить на чемпионатах мира. Во встрече с "Орлами Пустыни" шансы отличиться форварду "Барселоны" наверняка представятся. Главное, чтобы он ими воспользовался.

Очень будет любопытно, какая из команд решится действовать первым номером. Польша в матче с Мексикой владела мячом всего 39 процентов игрового времени, Саудовская Аравия во встрече с Аргентиной и того меньше – 31 процент. Самая широкая линия на эту встречу – у Olimpbet: П1 – 1.79, Х – 3.75, П2 – 4.9.

Франция – Дания (22:00 по времени Астаны)

Эти две сборные связаны между собой какой-то невидимой нитью. Друг с другом национальные команды Франции и Дании встречались 16 раз, причем ровно в половине случаев это были официальные матчи. Только на чемпионатах мира их пути пересекались три раза, причем у "трехцветных" в этом противостоянии нет никакого преимущества. Если на победном для себя ЧМ-1998 Франция выиграла 2:1, то уже на следующем мундиале, ЧМ-2002, датчане взяли убедительный реванш со счетом 2:0. А на планетарном первенстве 2018 года в России соперники разошлись безголевым миром. Получается, если "Трехцветные" не проигрывают "Алой гвардии" на групповой стадии ЧМ, они впоследствии завоевывают трофей, но если уступают, то даже не выходят из группы. Как будет на этот раз? Между прочим, в двух последних очных дуэлях, состоявшихся в розыгрыше Лиги наций уже в этом году, скандинавы оба раза брали верх над французами. Кэфы на игру: П1 – 1.79, Х – 3.75, П2 – 4.9.

Аргентина – Мексика (01:00 по времени Астаны)

Матч против Мексики – момент истины как для всей Аргентины, так и для ее капитана Лионеля Месси. У Лео и его команды после конфуза в игре первого тура против Саудовской Аравии больше нет права на ошибку. Как сильно будет давить такой груз ответственности на шестикратного обладателя "Золотого мяча" и справится ли с ним Месси, во много будет зависеть от соперников "Альбиселесте". Мексика – противник не из легких. В первом туре "Ацтеки" превзошли поляков практически по всем статистическим показателям: опасным атакам, ударам по воротам и в створ, угловым и проценту владения мячом. А в итоге могли проиграть, если бы Гильермо Очоа не отразил удар Левандовсеи с пенальти. Аргентинцы могут тешить себя тем, что очень успешно противостоят Мексике, не проигрывая ей более 18 лет на протяжении 11 матчей. Но ведь ко встрече с Саудовской Аравией "Небесно-голубые" подходили с впечатляющей серией из 36 игр без поражений. Чем же все обернулось тогда для аргентинцев, наверное, лишний раз напоминать нет смысла. Линия на игру: П1 – 1.6, Х – 4.12, П2 – 6.22.

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Метки:
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