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Привет, Катар-2022!

Привет, Катар-2022!
©Olimpbet

В воскресенье, 20 ноября, стартует долгожданный чемпионат мира по футболу!

В матче открытия ЧМ-2022 встретятся сборные Катара и Эквадора.

Нового мирового первенства футбольные болельщики ждали дольше обычного - почти четыре с половиной года. Мундиаль проводится впервые не только на Ближнем Востоке, но и в столь непривычное для мировых форумов время года - в ноябре и декабре.

Специально для ЧМ-2022 компания Adidas изготовила оригинальный мяч. Называется он Al Rihla (в переводе с арабского - "путешествие"), и производитель обещает какие-то невероятные аэродинамические свойства этого футбольного снаряда.

Катар начал подготовку к ЧМ-2022 практически с нуля. Когда в декабре 2010 года стало известно, что турнир пройдет в этой стране, на ее территории не было ни одного стадиона, который бы соответствовал строгим критериям для проведения финальной стадии чемпионата мира. Строительство первой арены для мундиаля началось только в 2013 году, а к 2021-му все объекты были сданы в эксплуатацию и приняты ФИФА. Сейчас в Катаре восемь ультрасовременных стадионов, оснащенных по последнему слову техники, в том числе системами охлаждения воздуха, поддерживающими температуру на уровне не выше +27 °C.

Главная арена ЧМ-2022 возведена в городе Лусаил. Примечательно, что сам населенный пункт был основан только в 2006 году, а уже в 2022-м он примет финал на национальном стадионе вместимостью 86 тысяч зрителей. На нем состоится и матч открытия мундиаля, в котором уже по сложившейся традиции сыграет команда - хозяйка турнира. Сборной Катара будет противостоять дружина из Эквадора.

Катарцы ранее никогда не пробивались на чемпионат мира, для эквадорцев это будет уже четвертое участие в главном футбольном соревновании четырехлетия. Правда, впервые "триколоры" квалифицировались на планетарное первенство уже только в XXI веке, а из группы выходили лишь однажды - на ЧМ-2006 в Германии, в первом же раунде плей-офф уступив англичанам.

Определить фаворита в этом сражении непросто.

Команды располагаются неподалеку друг от друга в рейтинге ФИФА: Эквадор - на 44-м месте, Катар - на 50-м. Эти соперники трижды играли между собой на товарищеском уровне, и пока в их споре абсолютное равенство - по одной победе и ничья, разница мячей 6:6. Примечательно, что в каждом из трех матчей голы влетали в ворота обеих команд, а предыдущая встреча между сборными Катара и Эквадора, состоявшаяся осенью 2018 года, завершилась победой хозяев ЧМ-2022 со счетом 4:3. Возможно, и на этот раз команды порадуют нас хорошей результативностью, далеко не всегда свойственной матчам открытия чемпионатов мира.

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Метки:
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