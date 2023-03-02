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Пришла весна - получите "эль-класико"!

Пришла весна - получите "эль-класико"!
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"Реал" и "Барселона" начинают борьбу за выход в финал Кубка Испании. Каковы кэфы у Olimpbet на классическое футбольное противостояние?

Кубок Испании. ½ финала. Первый матч. "Реал Мадрид" - "Барселона"
3 марта, 02:00 (время Астаны)

Едва наступила весна, а извечные соперники дарят нам уже второе в 2023 году "эль-класико". В январе "Реал" с "Барселоной" сражались за Суперкубок Испании, и тот спор остался за каталонцами. Теперь же "сливочные" и "сине-гранатовые" будут биться за выход в финал Кубка страны.

К новой дуэли противники подходят с разным настроением. "Галактикос" практически решил вопрос выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив в первом матче 1/8 турнира "Ливерпуль" со счетом 5:2, да еще и на выезде. А затем "Реал" ушел от поражения в дерби с "Атлетико", немного сократив отставание от лидера Примеры, а это именно "Барса".

Сама же "блауграна" завершила свой международный сезон, по итогам первого раунда плей-офф Лиги Европы уступив "Манчестер Юнайтед". После чего подопечные Хави Эрнандеса еще и во внутреннем первенстве потерпели сенсационное поражение от находящейся в зоне вылета "Альмерии".

В общем, кризис в стане каталонцев налицо. Но вряд ли мадридцам стоит рассчитывать на то, что они спокойно обыграют "Барселону". В "эль-класико", как это ни банально, заведомого фаворита быть не может. Это подтверждает и статистика: в шести последних очных противостояниях каждая из сторон одержала по три победы.

Тем не менее эксперты из Olimpbet полагают, что у "королевского клуба" шансы на выигрыш первого полуфинала предпочтительнее, чем у гостей, причем заметно: П1 - 1.98, Х - 3.61, П2 - 3.86.

Кроме того, самый популярный в Казахстане букмекер считает, что у "галактикос" лучше перспективы относительно выхода в финал Кубка Испании по итогам двухраундового противостояния: проход "Реала" - 1.7, проход "Барселоны" - 2.17.

Но вот что удивительно: фаворит в борьбе за трофей, по мнению аналитиков Olimpbet, как раз "Барса". Победитель: "Барселона" - 2.6, "Реал" - 3. Шансы на выигрыш турнира у команд из другой полуфинальной пары Кубка Испании заметно ниже: "Атлетик" - 5, "Осасуна" - 5.

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Метки:
Реал Мадрид Барселона Olimpbet

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