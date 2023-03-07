Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"?

Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"?
©

В ночь с 7 на 8 марта пройдут ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Каковы коэффициенты на эти игры у самого популярного букмекера страны?

"Челси" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия). 8 марта, 02:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:1

Для "Боруссии" 2023 год складывается пока просто феноменально: команда Эдина Терзича выиграла все 10 матчей, которые она провела в январе, феврале и начале марта.

В этот временной отрезок вместилась и домашняя победа над "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0, хотя в той встрече "аристократы", по большому счету, поражения не заслуживали.

У лондонцев же ситуация кардинально противоположная: "синие" в этом году выиграли всего дважды, по четыре раза уступив и поделив очки с соперниками. Огромные финансовые затраты "Челси" в зимнее межсезонье пока себя совершенно не оправдывают – коллектив Грэма Поттера застрял в середине турнирной таблицы АПЛ без каких-либо перспектив финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Однако это вовсе не значит, что в текущем розыгрыше главного еврокубка песенка "аристократов" спета. Минимальное поражение в Дортмунде – отнюдь не приговор, да и великолепный полет "шмелей" рано или поздно должен оборваться. К тому же в Лондоне не сыграет один из главных героев первого матча – автор единственного гола Карим Адейеми, получивший травму.

Вот и букмекер страны номер 1 по версии премии "Выбор года" считает, что в этой паре еще далеко ничего не ясно. Если на общий итог противостояния, по мнению экспертов Olimpbet, больше шансов у представителя Бундеслиги (Проход "Челси" – 2.28, Проход "Боруссии" – 1.6), то фаворитом ответного матча аналитики видят клуб из АПЛ (П1 – 1.93, Х – 3.75, П2 – 4).

Есть резон обратить внимание на статистику по угловым. В первом матче их было целых 15. Но эксперты не особо верят, что в ответной встрече удастся приблизиться к столь внушительной цифре: Тотал (10) мен – 1.65, Тотал (10) бол – 2.1.

"Бенфика" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия). 8 марта, 02:00

Первый матч – 2:0

"Орлы" очень продуктивно слетали в Бельгию, добившись над "Брюгге" уверенной гостевой победы с комфортным перевесом в два мяча. Этого преимущества наверняка хватит "Бенфике" для выхода в четвертьфинал турнира.

Эксперты Olimpbet считают клуб из Лиссабона безоговорочным фаворитом ответного матча, предлагая на исход игры в столице Португалии такие коэффициенты: П1 – 1.42, Х – 4.99, П2 – 7.75.

Но если на локальный успех в ответной игре аналитики еще оставляют бельгийцам хоть какие-то шансы, то в общем результате противостояния они вообще не сомневаются: Проход "Бенфики" – 1.01, Проход "Брюгге" – 15.25.

Вот еще на что хотелось бы обратить внимание. В первой встрече оба гола были забиты после перерыва, так что имейте в виду это обстоятельство перед матчем на стадионе "Да Луш". Результативность таймов: Тотал в 1-м тайме больше, чем во 2-м – 3.15; Тотал 1-го тайма равен тоталу 2-го тайма – 3.75; Тотал в 1-м тайме меньше, чем во 2-м – 2.02.

Линии на все интересные спортивные события смотрите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Челси

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:17
Olimpbet.kz
Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"? Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"?
Сегодня , 14:24
Olimpbet.kz
Кто убежит в отрыв, а кому удастся сравнять счет в серии? Кто убежит в отрыв, а кому удастся сравнять счет в серии?
Вчера , 17:19
Olimpbet.kz
Кубок Гагарина: нарушится ли равновесие в сериях? Кубок Гагарина: нарушится ли равновесие в сериях?
5 марта, 16:39
Olimpbet.kz
Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet
4 марта, 16:05
Olimpbet.kz
Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет
4 марта, 15:39
Olimpbet.kz
Футбол. Топовые матчи субботы по версии Olimpbet Футбол. Топовые матчи субботы по версии Olimpbet
4 марта, 09:37
Olimpbet.kz
Рэпер SHIZA - в Шымкенте! Чем еще интересен первый игровой день стартового тура КПЛ? Рэпер SHIZA - в Шымкенте! Чем еще интересен первый игровой день стартового тура КПЛ?
3 марта, 17:43
Olimpbet.kz
Сезон охоты за Кубком Гагарина открыт Сезон охоты за Кубком Гагарина открыт
3 марта, 16:49
Olimpbet.kz
Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А
2 марта, 19:42
Olimpbet.kz
Пришла весна - получите "эль-класико"! Пришла весна - получите "эль-класико"!
2 марта, 18:21
Olimpbet.kz
Уральское и сибирское дерби на Востоке, москвичи против волжан - на Западе Уральское и сибирское дерби на Востоке, москвичи против волжан - на Западе
2 марта, 17:10
Olimpbet.kz
Болейте без боли! Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет Болейте без боли! Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет
2 марта, 15:46
Olimpbet.kz
Рэпер Shiza выступит в Шымкенте перед стартом чемпионата Казахстана по футболу Рэпер Shiza выступит в Шымкенте перед стартом чемпионата Казахстана по футболу
1 марта, 18:00
Olimpbet.kz
Поехали! Кэфы от Olimpbet на первые матчи в Кубке Гагарина Поехали! Кэфы от Olimpbet на первые матчи в Кубке Гагарина
28 февраля, 17:49
Olimpbet.kz
Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии
26 февраля, 16:17
Olimpbet.kz
Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
25 февраля, 18:58
Olimpbet.kz
Show must go on: ждать ли сюрпризов от очередного выставочного боя Мейвезера? Show must go on: ждать ли сюрпризов от очередного выставочного боя Мейвезера?
25 февраля, 15:49
Olimpbet.kz
Охота на "лис" в АПЛ и мадридское дерби в Ла Лиге Охота на "лис" в АПЛ и мадридское дерби в Ла Лиге
25 февраля, 10:06
Olimpbet.kz
Кому достанется Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу? Кому достанется Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу?
24 февраля, 18:00
Olimpbet.kz
Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC
24 февраля, 13:30
Olimpbet.kz
Заключительный бой "Барыса", битва за победу в дивизионе Чернышева и московское дерби Заключительный бой "Барыса", битва за победу в дивизионе Чернышева и московское дерби
24 февраля, 12:26
Olimpbet.kz
БК Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о долгосрочном сотрудничестве БК Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о долгосрочном сотрудничестве
23 февраля, 18:45
Olimpbet.kz
Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона" Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона"
23 февраля, 15:50
Olimpbet.kz
Olimpbet - титульный спонсор ФК "Ордабасы" Olimpbet - титульный спонсор ФК "Ордабасы"
22 февраля, 18:25
Olimpbet.kz
Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"? Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"?
22 февраля, 17:00
Olimpbet.kz
Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА? Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА?
21 февраля, 18:45
Olimpbet.kz
"Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю" "Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю"
20 февраля, 16:38
Olimpbet.kz
КХЛ: подрежут ли "барсы" крылья "ястребам" и справятся ли "армейцы" с "автозаводцами"? КХЛ: подрежут ли "барсы" крылья "ястребам" и справятся ли "армейцы" с "автозаводцами"?
19 февраля, 17:44
Olimpbet.kz
Расклады Olimpbet на главные футбольные события воскресенья Расклады Olimpbet на главные футбольные события воскресенья
18 февраля, 16:58
Olimpbet.kz
Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА? Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus