Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"?

В ночь с 7 на 8 марта пройдут ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Каковы коэффициенты на эти игры у самого популярного букмекера страны?

"Челси" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия). 8 марта, 02:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:1

Для "Боруссии" 2023 год складывается пока просто феноменально: команда Эдина Терзича выиграла все 10 матчей, которые она провела в январе, феврале и начале марта.

В этот временной отрезок вместилась и домашняя победа над "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0, хотя в той встрече "аристократы", по большому счету, поражения не заслуживали.

У лондонцев же ситуация кардинально противоположная: "синие" в этом году выиграли всего дважды, по четыре раза уступив и поделив очки с соперниками. Огромные финансовые затраты "Челси" в зимнее межсезонье пока себя совершенно не оправдывают – коллектив Грэма Поттера застрял в середине турнирной таблицы АПЛ без каких-либо перспектив финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Однако это вовсе не значит, что в текущем розыгрыше главного еврокубка песенка "аристократов" спета. Минимальное поражение в Дортмунде – отнюдь не приговор, да и великолепный полет "шмелей" рано или поздно должен оборваться. К тому же в Лондоне не сыграет один из главных героев первого матча – автор единственного гола Карим Адейеми, получивший травму.

Вот и букмекер страны номер 1 по версии премии "Выбор года" считает, что в этой паре еще далеко ничего не ясно. Если на общий итог противостояния, по мнению экспертов Olimpbet, больше шансов у представителя Бундеслиги (Проход "Челси" – 2.28, Проход "Боруссии" – 1.6), то фаворитом ответного матча аналитики видят клуб из АПЛ (П1 – 1.93, Х – 3.75, П2 – 4).

Есть резон обратить внимание на статистику по угловым. В первом матче их было целых 15. Но эксперты не особо верят, что в ответной встрече удастся приблизиться к столь внушительной цифре: Тотал (10) мен – 1.65, Тотал (10) бол – 2.1.

"Бенфика" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия). 8 марта, 02:00

Первый матч – 2:0

"Орлы" очень продуктивно слетали в Бельгию, добившись над "Брюгге" уверенной гостевой победы с комфортным перевесом в два мяча. Этого преимущества наверняка хватит "Бенфике" для выхода в четвертьфинал турнира.

Эксперты Olimpbet считают клуб из Лиссабона безоговорочным фаворитом ответного матча, предлагая на исход игры в столице Португалии такие коэффициенты: П1 – 1.42, Х – 4.99, П2 – 7.75.

Но если на локальный успех в ответной игре аналитики еще оставляют бельгийцам хоть какие-то шансы, то в общем результате противостояния они вообще не сомневаются: Проход "Бенфики" – 1.01, Проход "Брюгге" – 15.25.

Вот еще на что хотелось бы обратить внимание. В первой встрече оба гола были забиты после перерыва, так что имейте в виду это обстоятельство перед матчем на стадионе "Да Луш". Результативность таймов: Тотал в 1-м тайме больше, чем во 2-м – 3.15; Тотал 1-го тайма равен тоталу 2-го тайма – 3.75; Тотал в 1-м тайме меньше, чем во 2-м – 2.02.

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