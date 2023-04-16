© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"

Главные клубы двух столиц сойдутся в противостоянии 16 апреля на "Астана Арене". До начала игры зрителей ждет насыщенная развлекательная программа с призами и звездным гостем.

Уже в это воскресенье, в 17:30, на главной спортивной арене столицы начнется матчдей - большое событие, посвященное встрече "Астана" - "Кайрат". Что же готовят организаторы фанатам двух клубов?

Во-первых, автограф-сессию с прославленным сербским и казахстанским вратарем Ненадом Эричем. Экс-игрок сборной нашей страны, а также обеих команд, специально посетит эту игру и проведет встречу с фанатами.

Кроме того, среди гостей мачта пройдет розыгрыш премиального смартфона и игровой приставки. В холле "Астана Арена" гостей ждут другие игровые активности.

Поддержите своих фаворитов и примите участие в памятном футбольном мероприятии. Покупайте билеты онлайн и в кассах стадиона в день мероприятия. Цена - 500 тенге.

Кстати, специально для зрителей матча "Астана" -"Кайрат" будет организована развозка от "Астана Арены" до 10 главных точек столицы:

ТД "Гульжан"

ТД "Орбита"

мкр. Жастар

пр. Тауелсиздик

Дворец спорта "Шабыт"

ТД "Коктем"

Театр "Наз"

Театр "Жастар"

Медицинский университет Астана

Народный банк

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"