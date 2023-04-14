© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"

Главные клубы двух столиц сойдутся в противостоянии 16 апреля на "Астана Арене". До начала игры зрителей ждет насыщенная развлекательная программа с призами и звездным гостем.

Уже в это воскресенье, в 17:30, на главной спортивной арене столицы начнется матчдей – большое событие, посвященное встрече "Астана" - "Кайрат". Что же готовят организаторы фанатам двух клубов?

Во-первых, автограф-сессию с прославленным сербским и казахстанским вратарем Ненадом Эричем. Экс-игрок сборной нашей страны, а также обеих команд, специально посетит эту игру и проведет встречу с фанатами.

Кроме того, среди гостей матча пройдет розыгрыш премиального смартфона и игровой приставки. В холле "Астана Арена" гостей ждут другие игровые активности.

Поддержите своих фаворитов и примите участие в памятном футбольном мероприятии. Покупайте билеты онлайн и в кассах стадиона в день мероприятия. Цена – 500 тенге.

Кстати, специально для зрителей матча "Астана" – "Кайрат" будет организована развозка от "Астана Арены" до 10 главных точек столицы:

ТД "Гульжан"

ТД "Орбита"

мкр. Жастар

пр. Тауелсиздик

Дворец спорта "Шабыт"

ТД "Коктем"

Театр "Наз"

Театр "Жастар"

Медицинский университет Астана

Народный банк

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