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Последний тур Ла Лиги – в кэфах Olimpbet

Последний тур Ла Лиги – в кэфах Olimpbet
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"Сельта" обязана побеждать "Барселону", а "Атлетико" – почивающий "на лаврах" "Вильярреал". На что ставить в воскресных матчах Примеры?

Ла Лига. 38-й тур. "Сельта" – "Барселона". 5 июня, 01:00

"Сельта" перед последним туром находится на 17-м месте, и от зоны вылета в Сегунду ее отделяет всего очко. "Барселона" же досрочно обзавелась чемпионским титулом, и по большому счету последний матч сезона для команды Хави – лишь полигон для теста игроков ротации.

По сути, это будет матч всего сезона для хозяев. Галисийцы проиграли пять из последних шести поединков в Ла Лиге, и сами себя загнали в угол.

Учитывая большую вероятность того, что каталонцы действительно могут выставить в Виго полурезервный состав, аналитики лучшего букмекера Казахстана Olimpbet не делают «Барселону» явным фаворитом последнего матча сезона. Поставить на исходы поединка можно по следующим коэффициентам: П1 – 2.68, Х – 3.63, П2 – 2.58.

Любопытно, что в десяти последних очных встречах во всех турнирах на своем поле "Сельта" уступила блаугране всего трижды. В идеале галисийцам нужно побеждать в предстоящем матче – даже ничья их может не устроить. Ведь "Вальядолид", находящийся строчкой ниже, отстает всего на балл и в последнем туре играет дома против "Хетафе".

Поставить на индивидуальный ТБ (1) "Сельты" аналитики Olimpbet предлагают за коэффициент 1.55. Забивать и выигрывать здесь для коллектива из Виго равносильно спасению от вылета.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Ла Лига. 38-й тур. "Вильярреал" – "Атлетико". 4 июня, 22:30

Игра последнего тура не решает для "Вильярреала" абсолютно ничего. Кастельонцы уже ни опустятся, ни поднимутся никуда со своего пятого места в таблице. А вот столичные гости гораздо более мотивированы.

Сейчас команда Диего Симеоне идет на третьей строчке, но в случае победы поднимется и завершит сезон на второй, опередив "Реал", если последний не победит в домашнем матче против "Атлетика". Баскам, в свою очередь, очки нужны, чтобы попробовать вскочить на седьмую строчку, что дает участие в квалификации Лиги конференций.

В прошлом туре "Вильярреал", свои турнирные задачи к тому времени уже решивший, уступил в гостях серенькому середняку "Райо Вальекано". Это уже говорит о многом. Например, об отсутствии должной мотивации у кастельонцев.

Аналитики самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet предлагают следующие коэффициенты на исход предстоящего поединка: П1 – 2.74, Х – 3.63, П2 – 2.54.

Также весьма привлекательным выглядит вариант ставки с нулевой форой на победу гостей. Коэффициент 1.85 на Ф2 (0) кажется и подстраховочным, если вы все же сомневаетесь в "Атлетико". Мадридцы в концовке сезона хороши.

Olimpbet также предлагает присмотреться к ставке на гол Антуана Гризманна за 2.65. У форварда «матрасников» четыре забитых мяча в последних пяти матчах.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Ла Лига. 38-й тур. "Эльче" – "Кадис". 5 июня, 01:00

В марте главным тренером "Эльче" был назначен Себастьян Беккачече. Он стал четвертым (!) специалистом, что побывал у "Эльче" на посту рулевого в завершающемся сезоне. И – удивительное дело! – команда, к весне уже давно потерявшая шансы не вылететь в Сегунду, стала регулярно огрызаться со своего последнего места в матчах с гораздо более мастеровитыми оппонентами. Итог: из шести последних встреч – только одно поражение.

В линии букмекерской компании №1 Казахстана коэффициенты на исходы противостояния "Эльче" – "Кадис" представлены как: П1 – 2.69, Х – 3.53, П2 – 2.64.

И все очень непредсказуемо в этом поединке. Если "Эльче" в последнем (и домашнем) матче в Ла Лиге захочет упереться еще и против "Кадиса", гостям придется ох как несладко.

Те сейчас на 13-й позиции, но от идущего в зоне вылета на 18-й строчке «Вальядолида» разрыв совсем крошечный – всего два очка. Так что ни о каком расслабленном отношении парней из "Кадиса" говорить не приходится. Не подойдут к матчу с аутсайдером с должной мотивацией – мигом окажутся в компании с "Эльче" в Сегунде на следующий сезон.

С учетом того, что оппоненты – две самые малорезультативные команды всей Ла Лиги (по 29 забитых мячей в 37 сыгранных турах), крайне мала вероятность какого-то пиршества атакующего футбола. Это дно дивизиона, в подобных встречах, где нерв оголен до предела, голевые феерии – из разряда чудес. Вариант тотала в матче меньше 2,5 можно взять за коэффициент 2.01.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

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