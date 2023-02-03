Последний шанс "Барыса", битва за посев и сражение лидеров конференций

Первая пятница февраля до предела насыщена важными событиями в Континентальной хоккейной лиге. За чем следить, на что ставить.

КХЛ. Регулярный чемпионат, "Динамо" (Москва) - "Барыс" (Астана)

3 февраля, 22:30 (время Астаны)

Клуб из столицы Казахстана продолжает свое зубодробительное выездное турне матчем против московского "Динамо". Поражение от "Ак Барса" точно не добавило хоккеистам из Астаны положительных эмоций, а их перспективы на попадание в Кубок Гагарина после проигрыша в Казани стали еще более призрачными.

Перед "бело-голубыми" проблема выхода в плей-офф не стоит, однако это не значит, что у "динамовцев" не осталось турнирных задач на регулярное первенство. Для любой команды важно попасть в первую четверку своей конференции, чтобы хотя бы в первом раунде КГ иметь преимущество своего льда. И подопечные Алексея Кудашова в этом плане - не исключение. Но им срочно нужно выбираться из кризиса.

Из четырех последних матчей "регулярки" "Динамо" выиграло лишь один, причем в овертайме. И эта победа пришлась на гостевую встречу с… "Барысом". В родных стенах москвичи, судя по коэффициентам Olimpbet, также имеют больше шансов на благоприятный исход, чем их соперник: П1 – 1.75, Х – 4, П2 – 4.39.

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ЦСКА (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа)

3 февраля, 22:30

Параллельно с матчем "Динамо" - "Барыс" в Москве будет проходить сражение между ЦСКА и "Салаватом Юлаевым". "Армейцы" - прямые конкуренты "бело-голубых" в борьбе за более высокий посев в плей-офф от Западной конференции. Уфимцы решают схожие задачи на "Востоке", заочно соперничая с "Металлургом" и "Авангардом".

Примечательно, что в сезоне-2022/23 эти команды друг с другом еще не встречались, зато проведут два матча за короткий срок - уже 7 февраля они сыграют также в Уфе. Если взглянуть на историю их взаимоотношений, то в последнее время в нем прослеживается любопытная закономерность: начиная с чемпионата-2017/18 ни одной из сторон не удалось победить хотя бы дважды подряд.

Предыдущее рандеву ЦСКА и "СЮ" завершилось в пользу уфимцев. Выходит, настал черед выигрывать "армейцам"? Эксперты из Olimpbet тоже считают "красно-синих" фаворитом предстоящего противостояния: П1 – 1.87, Х – 3.89, П2 – 3.89.

СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань)

3 февраля, 22:30

Но главная битва хоккейного вечера пятницы в КХЛ состоится, несомненно, на берегах Невы: СКА в Санкт-Петербурге примет "Ак Барс". Между собой будут сражаться лидеры конференций, которые уже гарантировали себе участие в плей-офф, где, впрочем, не смогут встретиться раньше финала.

Но это не значит, что у противников не осталось мотивации на регулярное первенство. Питерским "армейцам" необходимо приходить в себя после трех кряду поражений, два из которых были домашними. А казанцы еще не обеспечили себе итоговое лидерство на "Востоке", поэтому для них важно каждое набранное очко.

Аналитики Olimpbet считают, что у хозяев заметно больше шансов на победу: П1 – 1.89, Х – 3.9, П2 – 3.8. Однако не лишним будет напомнить, что в десяти подряд матчах "Ак Барс" неизменно брал у СКА хотя бы одно очко. В последний раз "армейцы" обыгрывали "барсов" в основное время более четырех лет назад. А первая встреча текущего сезона завершилась в пользу казанцев со счетом 5:2.

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