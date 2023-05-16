Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet

Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet
©

В ночь с 16 на 17 мая определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. "Интер" (Италия) – "Милан" (Италия). 17 мая, 01:00 (время Астаны)

Первый матч: 2:0.

"Нерадзурри" сделали серьезную заявку на выход в финал, одолев соседей в первом, формально гостевом матче. То поражение настолько сильно подорвало моральный дух футболистов "Милана", что следом они потерпели сенсационное поражение в Серии А от находящейся в зоне вылета "Специи" (0:2).

У "Интера" же, напротив, в последнее время все идет просто замечательно. Помимо победы в дерби на уровне Лиги чемпионов, команда Симоне Индзаги выиграла во внутреннем первенстве пять матчей кряду и практически гарантировала себе место в первой четверке по итогам сезона.

В общем, все складывается в пользу «черно-синих», в том числе и статистика последних личных встреч – три победы "Интера" из трех.

Но будет совсем недальновидно заранее хоронить шансы "Милана" на успех, ведь любая серия рано или поздно прерывается. К тому же не стоит забывать про неписанные законы дерби, когда заведомый фаворит нередко в итоге садится в лужу. Почему бы "россонери" не отыграться, ведь ответный полуфинал будет проходить на том же самом стадионе, что и первый матч?

Тем не менее эксперты Olimpbet полагают, что у "Интера" заметно больше шансов не только на успех как по сумме двух встреч (Проход: "Интер" – 1.04. Проход: "Милан" – 10.5), так и в отдельно взятой повторной встрече (П1 – 2.18, Х – 3.38, П2 – 3.58). При этом самый вероятный счет матча – ничья 1:1 с коэффициентом 6.2.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Интер Милан ФК Лига чемпионов

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus