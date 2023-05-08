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Последний мейджор по CS:GO в Париже: расклады от Olimpbet

Последний мейджор по CS:GO в Париже: расклады от Olimpbet
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8-го мая стартует Blast Paris Major 2023. Он станет заключительным мейджор-турниром по CS:GO, поскольку последующие чемпионаты будут проводиться уже в новой версии игры Counter-Strike 2.

Призовой фонд Blast Major 2023 – 1 250 000 долларов. Самый популярный казахстанский букмекер Olimpbet дает широкую линию на это одно из крупнейших киберспортивных событий года. Все игры первого тура мейджора пройдут в понедельник, 8 мая.

На этом этапе сыграют 16 команд: G2, Liquid, Ence, Mouz, Pain, Forze, OG, Complexity, NiP, Grayhound, GamerLegion, TheMongolz, Apeks, Monte, Fluxo и Faze. На чьи противостояния стоит обратить особое внимание?

"Темная лошадка" турнира, украинская команда Monte, встретится с фаворитами и победителями позапрошлого мейджора FaZe Clan: П1 – 2.69, П2 – 1.4.

Пара Apeks – Liquid – это битва настоящих гигантов CS:GO. Аналитики Olimpbet отдают предпочтение "ликвидам": П1 – 2.26, П2 – 1.55.

Сетка претендентов столкнула между собой и других титанов киберспорта: OG и ENCE. За OG играет знаменитый российский киберспорстмен Абдул Гасанов. Это абсолютно равные по силе команды, с чем согласны и аналитики: П1 – 1.89, П2 – 1.79.

Новичкам – вернем! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции "100% CASHBACK".

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Киберспорт Olimpbet

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