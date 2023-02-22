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Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА?

Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА?
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В среду, 22 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" примет "Барыс", а "Спартак" и ЦСКА сразятся в московском дерби.

КХЛ. Регулярный чемпионат. "Сибирь" (Новосибирск) – "Барыс" (Астана)

22 февраля, 18:30 (время Астаны)

Казахстанская команда уже утратила шансы на попадание в плей-офф, однако это не помешало "Барысу" как следует настроиться на матч с "Авангардом" и дать настоящий бой омичам.

Теперь астанчанам предстоит встреча с прямым конкурентом "ястребов" за первенство в дивизионе Чернышева. И от "барсов" во многом зависит, кто в итоге займет там верхнюю строчку и получит второй посев во всей Восточной конференции – "Авангард" или "Сибирь", у которых пока абсолютное равенство по количеству очков и по три оставшихся матча в "регулярке".

Сибиряки со скрипом проводят концовку чемпионата – чаще уступают, чем выигрывают, а если и побеждают, то только в овертайме или по буллитам. Да и "Барыс" для новосибирцев соперник весьма неудобный. Несмотря на огромную разницу в набранных очках, в сезоне-2022/23 в пользу астанчан сложились три из пяти матчей.

Чем завершится их шестая встреча? Эксперты Olimpbet видят "Сибирь" фаворитом предстоящего противостояния, причем явным: П1 – 1.76, Х – 4.1, П2 – 4.4. Сможет ли "Барыс" опровергнуть этот прогноз и подсобить "Авангарду"?

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва). 22 февраля, 22:30

Можно сказать, что для "спартаковцев" плей-офф стартовал уже на финише "гладкого" первенства. Любое поражение в двух оставшихся матчах "регулярки" ставит крест на надеждах "красно-белых" побороться за Кубок Гагарина.

А соперники у "Спартака" в этих битвах – земляки из ЦСКА и "Динамо", поэтому завоевывать право сыграть в плей-офф подопечным Алексея Заварухина предстоит в дерби. Задача неимоверно сложная, тем интереснее будет ее решать.

Для "армейцев" концовка регулярного первенства тоже важна, пусть и не настолько, как для их ближайших соперников. ЦСКА сражается с ярославским "Локомотивом" за итоговое лидерство в дивизионе Тарасова, и победа над соседями практически гарантирует москвичам достижение этой цели.

Но обыграть "Спартак" коллективу Сергея Федорова будет не так-то просто. В текущем сезоне "красно-синие" имеют лишь мизерный статистический перевес над "красно-белыми": обе команды выиграли по разу в основное время, еще один матч завершился вничью и победой ЦСКА в овертайме.

Существует вероятность, причем весьма высокая, что и на этот раз противникам не хватит 60 минут игрового времени, чтобы определить сильнейшего. Поэтому есть смысл обратить внимание на такую ставку: Овертайм: будет – 3.95, не будет – 1.25.

Фаворитом же матча "Спартак" – ЦСКА аналитики Olimpbet считают номинальных гостей: П1 – 3.6, Х – 4.06, П2 – 2. Оставят ли "армейцы" земляков без плей-офф?

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Метки:
Olimpbet Барыс в КХЛ КХЛ Сибирь

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