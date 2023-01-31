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Что по кубкам? Захватывающие баталии английского и итальянского футбола

Что по кубкам? Захватывающие баталии английского и итальянского футбола
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В ночь со вторника на среду определится один из участников финала Кубка английской лиги и станет известен первый полуфиналист Кубка Италии по футболу.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч "Ньюкасл" - "Саутгемптон"
1 февраля, 2:00 (время Астаны)

Претенденты на одну из путевок в финал Кубка лиги решают диаметрально противоположные задачи в АПЛ: "Ньюкасл" ведет борьбу, если не за титул, то уж точно за призовые места, тогда как для находящегося на самом дне турнирной таблицы "Саутгемптона" предел мечтаний – не вылететь из премьер-лиги.

Как правило, в таких ситуациях клубы приносят в жертву кубковые соревнования, чтобы они не мешали им достигнуть поставленных целей в чемпионате. Но "сороки" и "святые" трофеями не избалованы, а тут до заветного Кубка – рукой подать.

Правда, в большей степени это относится к "Ньюкаслу", который сделал весомую заявку на выход в решающий матч турнира, обыграв "Саутгемптон" в первом полуфинале на его поле со счетом 1:0.

"Черно-белые" изначально считались фаворитами у букмекеров, а уж после выездной победы их шансы на финал оцениваются еще выше – кэфом 1.04. На ответную же полуфинальную встречу между "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном" Olimpbet предлагает такие коэффициенты: П1 – 1.44, Х – 4.62, П2 – 8.25.

"Святые" не могут обыграть "сорок" на протяжении пяти последних матчей, потерпев в них четыре поражения. Чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за Кубок лиги, им жизненно необходимо прервать эту серию. Но сделать это будет крайне сложно, ведь в Ньюкасле команде Нейтана Джонса не поможет центральный защитник Дуе Чалета-Цар, дисквалифицированный в первой игре.

Кубок Италии, 1/4 финала, "Интер" - "Аталанта"

1 февраля, 2:00

С большой долей вероятности в сезоне-2022/23 ни "Интеру", ни, тем более, "Аталанте" не видать "скудетто". Пусть миланцы и занимают второе место в Серии А, их отставание от убежавшего в сумасшедший отрыв "Наполи" составляет уже 13 очков. В свою очередь "Аталанта" отстает на два балла от "нерадзурри".

В общем, Кубок Италии – самая реальная возможность в этом году разжиться трофеем для обоих клубов в черно-синих цветах. А кого можно считать фаворитом в этой паре? Эксперты из Olimpbet полагают, что шансы на полуфинал предпочтительнее, причем весьма значительно, у "Интера": П1 – 2.02, Х – 3.59, П2 – 3.74. Это и понятно, ведь дружина Симоне Индзаги будет хозяином предстоящего одноматчевого противостояния.

Примечательно, что кэф на ничью почти такой же, как на победу команды из Бергамо. Впрочем, это легко объяснимо, ведь в последнее время "Интер" и "Аталанта" довольно часто завершают выяснение своих отношений мирным исходом – так происходило в шести из десяти предыдущих случаев.

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