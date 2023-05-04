© Первый розыгрыш акции "Гонка за мечтой" уже сегодня!

Болейте за казахстанский футбол и выигрывайте призы от Olimpbet в прямом эфире.

4 мая в 19:00 состоится первый розыгрыш призов среди участников акции "Гонка за мечтой". Начиная с этого четверга и ежемесячно клиенты Olimpbet смогут выигрывать по три миллиона тенге, премиальную технику, фрибеты и сувениры от любимых клубов. А в завершении акции, в ноябре, будут разыграны два автомобиля.

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"Гонка за мечтой" - масштабная акция от самого надежного букмекера Казахстана. Чтобы принять в ней участие и выигрывать призы на общую сумму 70 миллионов тенге, нужно делать ставки на любое отечественное футбольное событие с 27 марта до 31 октября 2023 года.

Это матчи сборной Казахстана, Olimpbet-Чемпионат Казахстана по футболу, Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу, Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу, а также игры по футзалу.

Важные условия акции "Гонка за мечтой":

- сделайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz (ординар или экспресс) на любой матч казахстанского футбола или футзала;

- сумма ставки должна быть не менее 3000 тенге, с коэффициентом от 1.5.

Подробные правила читайте на странице акции.

А для новых клиентов самый популярный казахстанский букмекер приготовил еще одну щедрую акцию: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально - до 100 тысяч тенге!

Правила участия на странице акции "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

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