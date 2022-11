Первый гол Левандовски на ЧМ и триумф Месси. Итоги дня на ЧМ-2022

Сборная Австралии 26 ноября одержала первую победу на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Команда обыграла Тунис в матче второго тура группового этапа. Автором единственного гола стал Митчелл Дюк, который отличился на 23-й минуте.

Сборная Польши одержала уверенную победу над Саудовской Аравией. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе поляков отметились Петр Зелиньски и Роберт Левандовски. Причем для форварда "Барселоны" гол стал первым на финальных турнирах ЧМ.

Сборная Франции одержала победу над Данией во втором туре группового этапа и обеспечила себе досрочный выход в раунд плей-офф. В составе победителей дублем отметился Киллиан Мбаппе, а в составе датчан гол престижа забил Андреас Кристиансен (2:1).

Onto the next! France’s 2-1 win over Denmark moves them onto the round of 16.



