Итальянское доминирование в еврокубках. "Рома" и "Ювентус" стремятся в финал Лиги Европы, "Фиорентина" - Лиги конференций.

Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи. "Рома" (Италия) – "Байер-04" (Германия). 12 мая, 01:00 (время Астаны).

Полуфиналы всех трех еврокубков сезона-2022/23 представлены итальянскими клубами. В квартете сильнейших Лиги Европы, как и в Лиге чемпионов, таких сразу два. Правда, здесь жребий их развел по разным сторонам сетки, поэтому "Рома" с "Ювентусом" смогут встретиться только в решающей битве за трофей.

Но римлянам для начала необходимо сломить сопротивление леверкузенского "Байера", который в этом розыгрыше плей-офф ЛЕ проявляет самые лучшие качества. В первую очередь это касается выездных встреч, в которых немецкий клуб одержал три победы из трех возможных, поочередно обыграв в гостях "Монако", "Ференцварош" и "Юнион".

С другой стороны, "волки" более чем убедительно выглядят в домашних еврокубковых матчах текущего сезона, за счет которых они прошли "Зальцбург", "Реал Сосьедад" и "Фейеноорд". В общем, существует немалая вероятность, что коса найдет на камень.

Похоже, такого же мнения придерживаются и эксперты Olimpbet. Если в игре на "Стадио Олимпико" фаворитом они видят команду Жозе Моуринью (П1 – 2.16, Х – 3.33, П2 – 3.67), то по итогам двухраундового спора букмекеры отдают предпочтение "аспириновым" (Проход: "Рома" – 2.08. "Байер-04" – 1.72).

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания). 12 мая, 01:00

Вторая пара полуфиналистов турнира выглядит даже, пожалуй, помощнее: самый титулованный клуб Италии против рекордсмена по числу завоеванных трофеев Лиги Европы.

А "Ювентус" после вылета "Манчестер Юнайтед" теперь еще и главный, по мнению букмекеров, фаворит турнира, коэффициент на победу "старой синьоры" в ЛЕ-2022/23 равен 2.85.

Однако "красные дьяволы", если кто забыл, в четвертьфинале пали как раз жертвой "Севильи", поэтому туринцам в противостоянии с испанцами точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Тем не менее аналитики Olimpbet полагают, что у "Юве" намного больше перспектив на благоприятный исход, причем как в первом матче (П1 – 1.81, Х – 3.59, П2 – 4.88), так и по сумме двух встреч (Проход: "Ювентус" – 1.57. Проход: "Севилья" – 2.36). Столь же солидное превосходство "бьянконери" прогнозируется букмекерами и по угловым в домашней игре: П1 – 1.6, Х – 10.5, П2 – 2.8.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Лига конференций. 1/2 финала. Первые матчи. "Фиорентина" (Италия) – "Базель" (Швейцария). 12 мая, 01:00.

Полуфинальная стадия самого младшего еврокубка также не обошлась без итальянцев: Серия А в четверку лучших команд Лиги конференций делегировала "Фиорентину". За выход в решающую стадию турнира флорентийцам предстоит поспорить с "Базелем" из Швейцарии.

"Фиалки" когда-то уже доходили до финала еврокубков и даже выигрывали Кубок УЕФА. Правда, было это очень давно – в 1961-м году. Что касается "красно-синих", то они в своей истории лишь однажды добирались до полуфинального раунда Лиги Европы – случилось это в сезоне-2012/13. Так что сейчас у швейцарцев появилась осязаемая возможность превзойти свое достижение десятилетней давности.

Однако самый надежный букмекер Казахстана практически не верит в успех "Базеля", который считается абсолютным аутсайдером в борьбе за трофей – кэф на победу команды Хайко Фогеля равен 7. Для сравнения: у "Фиорентины" он составляет 2.9.

Еще серьезнее прогнозируется преимущество итальянцев над швейцарцами в первом полуфинальном матче, который состоится во Флоренции: П1 – 1.41, Х – 5.05, П2 – 7.75.

Но не лишним будет вспомнить, что единственное пересечение этих соперников в еврокубках, которое пришлось на групповой этап Лиги Европы сезона-2015/16, завершилось не в пользу "фиалок" – домашняя ничья 2:2 и гостевое поражение 1:2.

"Вест Хэм Юнайтед" (Англия) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды). 12 мая, 01:00.

"Молотобойцы" – главные фавориты турнира среди оставшихся в обойме Лиги конференций клубов. Коэффициент на выигрыш "Вест Хэмом" титула равен 2.65. К тому же лондонцы подойдут к выяснению отношений с голландцами на фоне победы в АПЛ над "Манчестер Юнайтед", которая практически обезопасила столичную команду от вылета в Чемпионшип.

Однако и АЗ не лыком шит. В чемпионате Нидерландов "фермеры" ведут борьбу за медали, а в Лиге конференций уже прошли таких грозных противников, как "Лацио" и "Андерлехт". Так что в сражении с англичанами у футболистов из Алкмара коленки дрожать точно не будут.

История противостояния "Вест Хэма" и АЗ будет писаться с чистого листа, поэтому опираться в прогнозе на статистические данные нет смысла. Эксперты же считают, что у "молотобойцев" имеется прекрасная возможность одержать победу в домашнем матче: П1 – 1.61, Х – 4.13, П2 – 5.84. Не менее солидный перевес лондонцев ожидается и по угловым: П1 – 1.32, Х – 7.75, П2 – 4.2.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"