Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте

Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте
©

В Германии на турнире Porsche Tennis Grand Prix в борьбу вступает первая ракетка мира Ига Швентек. Также битву за трофей продолжает казахстанка Елена Рыбакина. Какие расклады на их игры у самого популярного букмекера Казахстана?

Ига Швентек (Польша) - Чжэн Циньвэнь (Китай), 21:00 (время Астаны)

Ига Швентек начинает борьбу на турнире в Штутгарте со второго круга. Соперницей полячки по стартовому матчу станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Швентек, хоть и удерживает титул сильнейшей теннисистки планеты, на корте не появлялась больше месяца – с тех пор как проиграла казахстанке Елене Рыбакиной в полуфинале в Индиан-Уэллсе. Понятно, что ее положение в мировом рейтинге автоматически делает ее фавориткой любой битвы. Но даже если за время отсутствия Швентек провела работу над ошибками, то игровой практики ей сейчас все-таки не хватает.

С Циньвэнь, которая идет в WTA на 25-м месте, польская теннисистка встречалась дважды – на харде и на грунте. И оба раза выходила победительницей. Правда, всякий раз китаянке удавалось взять один сет.

Напомним: 21-летняя Швентек выигрывала турнир в Штутгарте в прошлом году и, очевидно, стоит классом выше талантливой китаянки. Неудивительно, что аналитики Olimpbet явно склоняются в сторону победы польки – П1 – 1.14, П2 – 5.56.

При этом они не исключают, что Циньвэнь снова сможет зацепить один сет, коэффициент на это - 3.95. Но вероятнее, что Швентек без проблем обыграет соперницу в двух партиях - 1.52.

Татьяна Мария (Германия) - Каролин Гарсия (Франция), 22:30 (время Астаны)

Еще одна топовая теннисистка вступает в борьбу со второго круга. Гарсия, пятая ракетка мира, будет играть против немки, которая не входит даже в 50-ку. Француженка вернулась из расположения национальной сборной, где на турнире Билли Джин Кинг выиграла оба своих матча.

При этом 35-летняя Мария, хоть уже и является возрастным игроком и в Штутгарте в первом круге только в трех сетах прошла представительницу второй сотни, но все же способна дать бой француженке. В этом году в копилке немки значатся победы на двух турнирах.

По мнению экспертов Olimpbet, у Марии есть шанс достойно выступить против пятой ракетки мира. Ставка - Ф1 (4.5) - 1.87. Но все-таки победительницей матча они видят Гарсию - П1 - 3.78, П2 - 1.26.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) - Елена Рыбакина (Казахстан). 23:45 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана и седьмая ракетка мира накануне успешно стартовала в Штутгарте с первого круга. Теперь Елене Рыбакиной предстоит сыграть с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей – 14-м номером рейтинга WTA.

Два месяца назад теннисистки встречались на турнире в Дубае, и тогда казахстанка проиграла в трехсетовом противостоянии. Но если бы розыгрыш в Штутгарте тоже проходил на харде, рассматривать их предыдущую встречу более детально имело бы смысл. А на глине Рыбакина – однозначный фаворит.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что сильнейшая теннисистка страны без труда выйдет в третий круг, где ее ожидает Онс Жабер из Туниса - П1 - 3.28, П2 - 1.33. И даже если Майя сможет навязать Рыбакиной борьбу, она выиграет максимум один сет - ставка на счет 1:2 - 3.85.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Рыбакина Елена WTA Казахстан Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:34
Olimpbet.kz
© Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте
Вчера , 19:40
Olimpbet.kz
© С верой в чудо: "Баварии" и "Бенфике" нужны крупные победы в ответных матчах
Вчера , 19:09
Olimpbet.kz
© Серия будет затяжной? Финал Кубка Гагарина в кэфах Olimpbet
Вчера , 16:34
Olimpbet.kz
© Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт
Вчера , 12:40
Olimpbet.kz
©Olimpbet С Olimpbet надежно: вернем до 100 тысяч тенге новичкам!
18 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Лига чемпионов: отыграются ли "синие" в ответных матчах?
17 апреля, 19:47
Olimpbet.kz
© Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"
17 апреля, 19:19
Olimpbet.kz
© Финал Кубка Гагарина: поехали!
17 апреля, 18:50
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы – лучшие в Азии!
16 апреля, 16:49
Olimpbet.kz
© Лондонское дерби и сражение на "Месталье"
16 апреля, 10:51
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
15 апреля, 17:33
Olimpbet.kz
©Olimpbet Холлоуэй vs Аллен: кешбэк 25% и расклад на бой от Olimpbet
15 апреля, 13:24
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самые яркие футбольные матчи субботы по версии Olimpbet
15 апреля, 09:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Актаусцы сменили тренера и попытаются набрать первые очки в сезоне
14 апреля, 19:03
Olimpbet.kz
©Olimpbet Букмекерская компания Olimpbet и Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве
14 апреля, 11:13
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
13 апреля, 19:12
Olimpbet.kz
© Самые огненные противостояния в Лиге Европы по версии Olimpbet
13 апреля, 14:14
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сильнейшие теннисисты мира сыграют за выход в четвертьфинал престижного турнира АТР
12 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© Финалист Кубка Гагарина может определиться в День космонавтики
12 апреля, 19:25
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы лидируют по количеству медалей на чемпионате Азии в Астане
12 апреля, 18:07
Olimpbet.kz
© Дополнительные 500 миллионов на проведение Кубка и Суперкубка по футболу
12 апреля, 14:02
Olimpbet.kz
©Olimpbet Теннисные битвы в Монте-Карло - в раскладах от Olimpbet
11 апреля, 18:14
Olimpbet.kz
© Четвертьфиналы Лиги чемпионов – в раскладах от Olimpbet
11 апреля, 14:01
Olimpbet.kz
© Бублик стартует на ненавистном грунте. Есть ли у казахстанца шансы на "Мастерсе" в Монте-Карло?
10 апреля, 18:33
Olimpbet.kz
© Каталонское дерби: "Барселона" выяснит отношения с "Жироной"
10 апреля, 18:07
Olimpbet.kz
© СКА – ЦСКА: финальная битва Запада в кэфах от Olimpbet
10 апреля, 17:54
Olimpbet.kz
© Наши борцы удачно стартовали на чемпионате Азии
9 апреля, 12:23
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Энфилд" - важный пункт на пути к чемпионству "канониров"
8 апреля, 11:52
Olimpbet.kz
© "Кызылжар" - "Атырау": лидер постарается убежать в отрыв
8 апреля, 11:36
Olimpbet.kz
© Самые важные футбольные матчи субботы по версии Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus