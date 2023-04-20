© Ответные сражения в Лиге Европы - в коэффициентах от Olimpbet

В ночь с четверга на пятницу предстоят жаркие битвы в Севилье, Лиссабоне и Риме. По их итогам станут известны все полуфиналисты розыгрыша Лиги Европы.

"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). 21 апреля, 01:00 (время Астаны)

Первый матч - 2:2

Первая встреча между этими командами началась с залихватских атак "красных дьяволов", которые быстро повели с перевесом в два мяча. Казалось, "Севилье" не избежать разгрома на "Олд Траффорд". И действительно: футболисты "Манчестер Юнайтед" еще дважды забили на своем поле, вот только не в ворота соперника, а в свои собственные. В итоге - крайне обидная для манкунианцев ничья 2:2.

Удивительно, но такой результат практически не поколебал веру букмекеров в МЮ. Коллектив Эрика тен Хага по-прежнему считается наиболее вероятным претендентом на победу в Лиге Европы, коэффициент на этот исход событий равен 2.8.

Еще более явными фаворитами эксперты Olimpbet называют "Юнайтед" в матче на арене "Рамон Санчес Писхуан": П1 - 3.58, Х - 3.63, П2 - 2.08. При этом надо помнить, что "красные" еще никогда не проигрывали "красным дьяволам" - три победы и две ничьи в истории их противостояния. Да и вообще, "Севилья" - рекордсмен по числу завоеванных трофеев Лиги Европы, их у нее шесть.

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"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия). 21 апреля, 01:00

Первый матч - 0:1

Прямо скажем, "Ювентус" не впечатлил в домашней встрече со "Спортингом". "Львы" смотрелись интереснее "старой синьоры", владели игровым преимуществом и создали больше опасных моментов, но, в отличие, от туринцев, шансами забить не воспользовались.

У лиссабонцев есть неплохая возможность поквитаться с "Юве" в родных стенах, гостевое поражение с минимальным счетом - отнюдь не приговор. Тем более, итальянский гранд еще по ходу первого матча лишился основного голкипера Войцеха Щенсны, который не поможет своей команде в столице Португалии.

И самый популярный букмекер Казахстана полагает, что "Спортинг" обладает вполне осязаемыми перспективами взять реванш у "Ювентуса": П1 – 2.34, Х – 3.29, П2 – 3.29.

Правда, "старая синьора" - по-прежнему безоговорочный фаворит на исход двухраундового противостояния. Проход: "Спортинг" - 2.92, "Ювентус" - 1.39.

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"Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды). 21 апреля, 01:00

Первый матч - 0:1

В прошлом сезоне "Рома" и "Фейеноорд" встречались в финале Лиги конференций, тогда итальянцы победили 1:0 и завоевали трофей. Сейчас эти команды спорят за выход в полуфинал уже более престижного еврокубка, и в первом матче 1/4 клубу из Роттердама удалось взять у римлян реванш за поражение годичной давности. Правда, чтобы месть вышла полноценной, "Фейеноорду" необходимо удержать перевес, добытый в домашней игре.

Однако устоять коллективу Арне Слота в Вечном городе будет архисложно. В первой встрече "волки" ни в чем не уступали голландцам, вполне могли не проиграть, а Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти еще при счете 0:0.

По мнению экспертов Olimpbet, у команды Жозе Моуринью есть все шансы на успех. Впрочем, только в ответном матче: П1 - 1.84, Х - 3.64, П2 - 4.59. Фаворитом же за путевку в полуфинал аналитики называют роттердамцев. Проход: "Рома" – 2.21. Проход: "Фейеноорд" - 1.65.

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