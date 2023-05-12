12 мая в Тампере и Риге стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой. В матче открытия встретятся сборные Финляндии и США.

Группа А. Финляндия – США. 12 мая, 19:20 (время Астаны)

Второй год подряд мировое первенство по хоккею с шайбой по известным причинам пройдет без участия сборной России, из-за чего и без того не самый обширный список претендентов на победу в турнире еще больше сократится.

Финляндия и США как раз входят в число одних из главных фаворитов ЧМ-2023, а для команды "суоми" к тому же это будет домашнее первенство. Год назад эти сборные соперничали в полуфинале, теперь им выпала честь открывать программу чемпионата.

Финны котируются у букмекеров гораздо выше американцев, которые, как правило, на групповых турнирах ЧМ валяют дурака, а преображаются лишь в плей-офф. За европейцев говорит и статистика: Финляндия и США соперничали друг с другом на трех последних чемпионатах мира подряд, и все три матча остались за "львами".

Эксперты Olimpbet полагают, что действующие чемпионы мира не испытают серьезных проблем на старте первенства: П1 – 1.7, Х – 4.28, П2 – 4.09. При этом матч в Тампере ожидается достаточно результативным: Тот (4.5) М – 2.08, Б – 1.72.

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Группа В. Словакия – Чехия. 12 мая, 19:20

Представители группы В свои матчи проводят в Риге. Первыми в столице Латвии отношения выяснят непримиримые соседи из Словакии и Чехии. Правда, их противостояние нельзя назвать бескомпромиссным и непредсказуемым – одни выигрывают гораздо чаще других.

На чемпионатах мира сборные из стран некогда единого государства встречались восемь раз. Чехи записали себе шесть побед, словаки – две. Вот и на этот раз аналитики Olimpbet видят в сборной Чехии явного фаворита: П1 – 4.89, Х – 4.69, П2 – 1.54. По мнению экспертов, вполне реальна победа чехов с преимуществом в две шайбы и больше: Ф2 (-1.5) – 1.99.

А вот вероятность дополнительного времени в этом матче самый популярный букмекер Казахстана оценивает как весьма невысокую: Овертайм: будет – 4.69. Овертайм: не будет – 1.19. И это при том, что в рамках мировых первенств соседям дважды не хватало трех периодов для выявления сильнейшего.

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