© Olimpbet и ведущий европейский поставщик данных для ставок на киберспорт Oddin.gg объявили о стратегическом партнерстве

Киберспорт давно стал неотъемлемой частью деятельности самого популярного казахстанского букмекера и приоритетным направлением развития. Так, специально для любителей е-спорта в приложении и на сайте Olimpbet был создан раздел "КИБЕР БУМ".

Удобный интерфейс с детальной аналитикой позволяет легко получать актуальную информацию о турнирах, а также просматривать трансляции в режиме реального времени.

(интерфейс раздела "КИБЕР БУМ" на сайте olimpbet.kz)

"В стратегии развития Olimpbet киберспорт находится в особом фокусе внимания. И, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, поклонников самых разных компьютерных дисциплин, мы запустили новый раздел "КИБЕР БУМ". Нам особенно приятно первыми предложить казахстанским игрокам настолько эксклюзивный контент от ведущего европейского провайдера", - сообщила Елена МЕЛЕШИНА, директор по маркетингу Olimpbet в СНГ. "Мы рады сотрудничеству с Olimpbet - лидером казахстанского рынка. Это компания, которая всегда ориентирована на клиента и мыслит стратегически, что идеально сочетается с нашим подходом. Вместе мы совершим революцию в сфере ставок на киберспорт, обеспечив увлекательный опыт для игроков в Казахстане", - уверен Марек СУКАР, соучредитель и управляющий директор по партнерству Oddin.gg.

Olimpbet - лауреат "Премии РБ 2022" в номинации "Лучший букмекер Казахстана". Обладатель ряда наград на премии "Выбор года в Казахстане 2022", в их числе: "Букмекер № 1" и "Социально-ответственная компания в спорте № 1".

Olimpbet активно поддерживает и развивает казахстанский спорт. Является партнером крупнейших спортивных федераций и профессиональных клубов. Также компания поддерживает национальные виды спорта - байге, қазақ күресі и имеет длительные контракты с топовыми спортсменами страны. Olimpbet как казахстанский бренд активно участвует в социальной жизни страны и первым объявил о приверженности принципам Ответственной игры.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева