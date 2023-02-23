Olimpbet - титульный спонсор ФК "Ордабасы"

Olimpbet активно участвует в развитии спортивной индустрии Казахстана. В частности, компания оказывает самую масштабную поддержку профессиональному футболу. Ведущий букмекер страны является официальным партнером мужской и женской сборных Казахстана, Olimpbet-чемпионата Казахстана, Olimpbet-кубка Казахстана, Olimpbet-суперкубка по футболу. Выступает титульным спонсором ведущих республиканских клубов.

Подписание спонсорского контракта с ФК "Ордабасы" стало последовательным продолжением этих инициатив. Как сообщили в пресс-службе ведущего букмекера Казахстана, такое сотрудничество соответствует миссии компании - поддержке и развитию спорта в стране:

"Контракт с одним из самых титулованных клубов страны "Ордабасы" - важный для нас шаг. Особенно символично, что сотрудничество нам удалось наладить в год его 25-летия. Мы верим, что наше партнерство поможет команде в достижении самых амбициозных задач и послужит развитию футбола в южноказахстанском регионе, где были всегда сильны спортивные традиции", - сообщили в Olimpbet. "Мы рады подписанию долгосрочного договора с Olimpbet. В планах клуба не только коммерческая работа, но и поднятие социальных вопросов. Подписав соглашение, "Ордабасы" надеется на органичное взаимодействие и развитие клуба и не сомневается, что партнерство станет взаимовыгодным", - заявило руководство ФК "Ордабасы".

Контракт Olimpbet и ФК "Ордабасы" заключен на три года. За это время планируется вывести на новый уровень спортивные результаты команды, усилить зрелищность матчей, выпустить совместные коллекции одежды и сувениров.

СПРАВКА

Olimpbet - крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.

ФК "Ордабасы" является обладателем Суперкубка Казахстана, двукратным победителем Кубка Казахстана, ежегодно выступает в чемпионате Казахстана, в отборочном этапе Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА.

Контакты пресс-службы Olimpbet: pressa@olimpbet.kz