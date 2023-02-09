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Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza

Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza
©Olimpbet

Olimpbet и Naiza объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Казахстанский букмекер № 1 стал титульным партнером ведущей MMA-лиги страны.

В Алматы прошла церемония награждения казахстанского промоушена NAIZA AWARDS. На мероприятии было объявлено о начале партнерства Olimpbet и Naiza.

Как подчеркнули в Olimpbet, контракт с Naiza - важный стратегический шаг. В новом сезоне лига выйдет на международный уровень. Помимо казахстанских городов, планируется проводить турниры в Сеуле, Бишкеке, Ташкенте и других.

Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям Olimpbet:

- Это не просто сотрудничество двух казахстанских брендов, лидеров в своих сферах. Это вклад в развитие спортивной индустрии и имиджа нашей страны. Уверен, в конце 2023 года мы сможем оглянуться и сказать, что он стал прорывным для ММА в Казахстане.

Как отметили в Naiza, бетинговые компании традиционно являются одними из важнейших партнеров спортивной индустрии в мире. А этот контракт с Olimpbet стал уникальным, таких ранее не было в истории смешанных единоборств страны.

Расим Киселев, директор по маркетингу NAIZA:

- Помимо того, что Olimpbet участвует в наших турнирах в качестве титульного партнера, они поддерживают развитие ММА в регионе и спорта в целом. Совместными усилиями мы планируем вывести лигу на лидирующие позиции в мировых рейтингах и творить историю нового вида спорта BatyrBall в Казахстане.

Справка

Olimpbet - крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены.

Компания активно участвует в социальных аспектах жизни страны и стала инициатором внедрения принципов "ответственной игры".

Naiza - один из крупнейших ММА-промоушенов в Центральной Азии. Основан в 2013 году для реализации социально значимой идеи "Хочешь драться - дерись в ринге".

Цель организации - развитие и популяризация спортивного движения в Казахстане, а также формирование и подготовка казахстанских бойцов для конкурентного участия в мировых лигах ММА.

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Метки:
Olimpbet Букмекеры MMA NAIZA Казахстан

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