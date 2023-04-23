Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  

Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  
©Olimpbet

23 апреля, в седьмом туре первенства Казахстана по футболу, "Тобол" и "Актобе" встретятся в Костанае, а "Кайрат" и "Ордабасы" – в Алматы.

"Тобол" (Костанай) – "Актобе" (Актобе). 23 апреля, 16:00 (время Астаны)

После трех побед подряд на старте сезона "Тобол" заметно притормозил: в следующих трех матчах костанайцы набрали всего одно очко, опустившись в середину таблицы и пропустив вперед себя в том числе и своего ближайшего соперника.

"Актобе" в начале чемпионата тоже выступает неровно, чередуя яркие победы с разгромными поражениями. "Красно-белые" могут разобрать в гостях действующего обладателя золотых медалей "Астану", а затем крупно проиграть на своем поле "Кызыл-Жару".

Матч против "Тобола" очень принципиален для "Актобе" и его главного тренера Андрея Карповича. Ведь именно уступив на финише прошлого сезона в Костанае, пятикратные чемпионы Казахстана, по сути, лишили себя возможности завоевать шестой титул, отдав его "Астане". Так что мотивации Карповичу и его команде не занимать.

Однако эксперты Olimpbet не особо верят в то, что "Актобе" сможет взять реванш у "Тобола" за поражение полугодичной давности: П1 – 2.18, Х – 3.15, П2 – 3.4. Вероятно, на прогноз букмекеров повлияло то обстоятельство, что костанайцы примут вице-чемпионов страны в манеже, под крышей которого они теряют очки крайне редко.

Кстати, специально для поклонников нашего футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за казахстанские клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Кайрат" (Алматы) – "Ордабасы" (Шымкент). 23 апреля, 18:00

После успешного визита в столицу в гости к "Астане" молодому "кайратовскому" коллективу предстоит подтвердить закономерность победы над действующим чемпионом в матче с одним из главных фаворитов сезона-2023 – шымкентским "Ордабасы".

Южане в прошлом туре тоже выступили очень удачно, в родных стенах уверенно разобравшись с "Тоболом" – 4:1. И к выездной встрече с "желто-черными" команда Александра Седнева подходит в статусе фаворита.

Два предыдущих очных матча в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана "Орда" у "Кайрата" выиграла. Аналитики полагают, что у шымкентцев есть неплохая возможность добиться третьей победы кряду: П1 – 2.9, Х – 3.45, П2 – 2.29.

При этом матч на Центральном стадионе Алматы, по мнению самого популярного букмекера страны, почти с равной степенью вероятности может стать как "низовым", так и "верховым": Тот (2.5) М – 1.81, Б – 1.93. А самый ожидаемый счет – 1:1 с кэфом 6.2.

Новичкам везет! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции. Помните об ответственной игре.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
10 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
11 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры КПЛ Кайрат ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан Актобе ФК

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:26
Olimpbet.kz
©Olimpbet Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  
Вчера , 17:35
Olimpbet.kz
© Сергей Павлович, новый амбассадор Olimpbet, выступит в главном бою UFC Fight Night 222
Вчера , 16:48
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" и "Боруссия" - фавориты субботних противостояний
Вчера , 11:58
Olimpbet.kz
©Olimpbet Лидер против аутсайдера: коэффициенты на субботние игры Olimpbet-Чемпионата Казахстана
21 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: московские финалы - в раскладах Olimpbet
21 апреля, 16:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
20 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Ответные сражения в Лиге Европы - в коэффициентах от Olimpbet
20 апреля, 17:34
Olimpbet.kz
© Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте
19 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© С верой в чудо: "Баварии" и "Бенфике" нужны крупные победы в ответных матчах
19 апреля, 19:09
Olimpbet.kz
© Серия будет затяжной? Финал Кубка Гагарина в кэфах Olimpbet
19 апреля, 16:34
Olimpbet.kz
© Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт
19 апреля, 12:40
Olimpbet.kz
©Olimpbet С Olimpbet надежно: вернем до 100 тысяч тенге новичкам!
18 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Лига чемпионов: отыграются ли "синие" в ответных матчах?
17 апреля, 19:47
Olimpbet.kz
© Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"
17 апреля, 19:19
Olimpbet.kz
© Финал Кубка Гагарина: поехали!
17 апреля, 18:50
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы – лучшие в Азии!
16 апреля, 16:49
Olimpbet.kz
© Лондонское дерби и сражение на "Месталье"
16 апреля, 10:51
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
15 апреля, 17:33
Olimpbet.kz
©Olimpbet Холлоуэй vs Аллен: кешбэк 25% и расклад на бой от Olimpbet
15 апреля, 13:24
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самые яркие футбольные матчи субботы по версии Olimpbet
15 апреля, 09:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Актаусцы сменили тренера и попытаются набрать первые очки в сезоне
14 апреля, 19:03
Olimpbet.kz
©Olimpbet Букмекерская компания Olimpbet и Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве
14 апреля, 11:13
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
13 апреля, 19:12
Olimpbet.kz
© Самые огненные противостояния в Лиге Европы по версии Olimpbet
13 апреля, 14:14
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сильнейшие теннисисты мира сыграют за выход в четвертьфинал престижного турнира АТР
12 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© Финалист Кубка Гагарина может определиться в День космонавтики
12 апреля, 19:25
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы лидируют по количеству медалей на чемпионате Азии в Астане
12 апреля, 18:07
Olimpbet.kz
© Дополнительные 500 миллионов на проведение Кубка и Суперкубка по футболу
12 апреля, 14:02
Olimpbet.kz
©Olimpbet Теннисные битвы в Монте-Карло - в раскладах от Olimpbet
11 апреля, 18:14
Olimpbet.kz
© Четвертьфиналы Лиги чемпионов – в раскладах от Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus