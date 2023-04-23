Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  

23 апреля, в седьмом туре первенства Казахстана по футболу, "Тобол" и "Актобе" встретятся в Костанае, а "Кайрат" и "Ордабасы" – в Алматы.
"Тобол" (Костанай) – "Актобе" (Актобе). 23 апреля, 16:00 (время Астаны)
После трех побед подряд на старте сезона "Тобол" заметно притормозил: в следующих трех матчах костанайцы набрали всего одно очко, опустившись в середину таблицы и пропустив вперед себя в том числе и своего ближайшего соперника.
"Актобе" в начале чемпионата тоже выступает неровно, чередуя яркие победы с разгромными поражениями. "Красно-белые" могут разобрать в гостях действующего обладателя золотых медалей "Астану", а затем крупно проиграть на своем поле "Кызыл-Жару".
Матч против "Тобола" очень принципиален для "Актобе" и его главного тренера Андрея Карповича. Ведь именно уступив на финише прошлого сезона в Костанае, пятикратные чемпионы Казахстана, по сути, лишили себя возможности завоевать шестой титул, отдав его "Астане". Так что мотивации Карповичу и его команде не занимать.
Однако эксперты Olimpbet не особо верят в то, что "Актобе" сможет взять реванш у "Тобола" за поражение полугодичной давности: П1 – 2.18, Х – 3.15, П2 – 3.4. Вероятно, на прогноз букмекеров повлияло то обстоятельство, что костанайцы примут вице-чемпионов страны в манеже, под крышей которого они теряют очки крайне редко.
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"Кайрат" (Алматы) – "Ордабасы" (Шымкент). 23 апреля, 18:00
После успешного визита в столицу в гости к "Астане" молодому "кайратовскому" коллективу предстоит подтвердить закономерность победы над действующим чемпионом в матче с одним из главных фаворитов сезона-2023 – шымкентским "Ордабасы".
Южане в прошлом туре тоже выступили очень удачно, в родных стенах уверенно разобравшись с "Тоболом" – 4:1. И к выездной встрече с "желто-черными" команда Александра Седнева подходит в статусе фаворита.
Два предыдущих очных матча в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана "Орда" у "Кайрата" выиграла. Аналитики полагают, что у шымкентцев есть неплохая возможность добиться третьей победы кряду: П1 – 2.9, Х – 3.45, П2 – 2.29.
При этом матч на Центральном стадионе Алматы, по мнению самого популярного букмекера страны, почти с равной степенью вероятности может стать как "низовым", так и "верховым": Тот (2.5) М – 1.81, Б – 1.93. А самый ожидаемый счет – 1:1 с кэфом 6.2.
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