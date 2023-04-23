Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  

23 апреля, в седьмом туре первенства Казахстана по футболу, "Тобол" и "Актобе" встретятся в Костанае, а "Кайрат" и "Ордабасы" – в Алматы.

"Тобол" (Костанай) – "Актобе" (Актобе). 23 апреля, 16:00 (время Астаны)

После трех побед подряд на старте сезона "Тобол" заметно притормозил: в следующих трех матчах костанайцы набрали всего одно очко, опустившись в середину таблицы и пропустив вперед себя в том числе и своего ближайшего соперника.

"Актобе" в начале чемпионата тоже выступает неровно, чередуя яркие победы с разгромными поражениями. "Красно-белые" могут разобрать в гостях действующего обладателя золотых медалей "Астану", а затем крупно проиграть на своем поле "Кызыл-Жару".

Матч против "Тобола" очень принципиален для "Актобе" и его главного тренера Андрея Карповича. Ведь именно уступив на финише прошлого сезона в Костанае, пятикратные чемпионы Казахстана, по сути, лишили себя возможности завоевать шестой титул, отдав его "Астане". Так что мотивации Карповичу и его команде не занимать.

Однако эксперты Olimpbet не особо верят в то, что "Актобе" сможет взять реванш у "Тобола" за поражение полугодичной давности: П1 – 2.18, Х – 3.15, П2 – 3.4. Вероятно, на прогноз букмекеров повлияло то обстоятельство, что костанайцы примут вице-чемпионов страны в манеже, под крышей которого они теряют очки крайне редко.

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"Кайрат" (Алматы) – "Ордабасы" (Шымкент). 23 апреля, 18:00

После успешного визита в столицу в гости к "Астане" молодому "кайратовскому" коллективу предстоит подтвердить закономерность победы над действующим чемпионом в матче с одним из главных фаворитов сезона-2023 – шымкентским "Ордабасы".

Южане в прошлом туре тоже выступили очень удачно, в родных стенах уверенно разобравшись с "Тоболом" – 4:1. И к выездной встрече с "желто-черными" команда Александра Седнева подходит в статусе фаворита.

Два предыдущих очных матча в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана "Орда" у "Кайрата" выиграла. Аналитики полагают, что у шымкентцев есть неплохая возможность добиться третьей победы кряду: П1 – 2.9, Х – 3.45, П2 – 2.29.

При этом матч на Центральном стадионе Алматы, по мнению самого популярного букмекера страны, почти с равной степенью вероятности может стать как "низовым", так и "верховым": Тот (2.5) М – 1.81, Б – 1.93. А самый ожидаемый счет – 1:1 с кэфом 6.2.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 10 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 11 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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