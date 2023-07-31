Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник

Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник
©

Большим событием для жителей Шымкента стало открытие фестиваля "Футбол жолы". Тысячи болельщиков увидели главные футбольные награды страны, отлично провели время и унесли в сердцах гордость за спортсменов, которые писали историю казахстанского футбола.

Фестиваль "Футбол жолы" – первое масштабное событие, посвященное казахстанскому футболу.

Казахстанская федерация футбола и самый популярный букмекер страны Olimpbet организовали беспрецедентный тур по регионам республики. Его цель – отдать должное 110-летней истории казахстанского футбола, популяризовать достижения наших спортсменов и "заразить" болельщиков из разных городов еще большей страстью к самому любимому виду спорта в мире.

За два месяца большой спортивно-развлекательный фестиваль побывает в 8 регионах страны. А 30 июля он стартовал в Шымкенте.

Гостями самого первого "Футбол жолы" стало около 9 тысяч человек. Они смогли увидеть лично и сфотографироваться с главными футбольными трофеями: чемпионским тондо Казахстанской премьер-лиги, кубком и суперкубком Казахстана.

Болельщики знакомились с историческими вехами казахстанского футбола в специально оформленном пространстве. А также брали автографы у игроков клуба "Ордабасы", слушали выступление популярного рэпера Shiza, участвовали в многочисленных активностях и выигрывали призы от генерального партнера "Футбол жолы" – Olimpbet.

Кроме того, на фестивальной площадке прошел любительский турнир по футболу. За звание чемпиона города боролось около 30 команд.

Среди почетных гостей, принявших участие в старте "Футбол жолы", были заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Шымкента Ермек Дарменов и генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Андрей Дудин.

Как отзывались гости фестиваля, столь масштабного мероприятия, посвященного казахстанскому спорту, в городе не припомнят. И они очень рады, что Шымкенту выдалась честь открыть этот большой футбольный тур.

Следующий пункт на карте "Футбол жолы" – Актау. Там 6 августа на берегу Каспия пройдет не менее громкое и масштабное событие. Детали – на сайте фестиваля.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Olimpbet

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:20
Olimpbet.kz
© Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник
21 июля, 12:21
Olimpbet.kz
© Фестиваль "Футбол Жолы" отправляется в тур по Казахстану
5 июля, 16:42
Olimpbet.kz
© Смотрите репортажи с Уимблдона и выигрывайте призы
5 июля, 11:14
Olimpbet.kz
© Розыгрыш призов от Olimpbet – уже сегодня
30 июня, 18:20
Olimpbet.kz
©Оlimpbet ФК "Кайсар" и БК Olimpbet подписали спонсорский контракт сроком на три года
30 июня, 15:05
Olimpbet.kz
©Olimpbet Камбэк "Казаха" в UFC. Все, что нужно знать перед боем Дамира Исмагулова против Гранта Доусона
30 июня, 14:55
Olimpbet.kz
©Olimpbet Неудержимая Свентек: расклад на полуфинал престижного турнира WTA
30 июня, 14:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Upgrade Major – новая акция для поклонников киберспорта от Olimpbet
25 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Воскресные матчи на молодежном Евро-2023 обещают быть результативными
24 июня, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Молодежное Евро: Мудрик как козырь для выхода Украины в плей-офф
24 июня, 13:00
Olimpbet.kz
© Встреча лидера с аутсайдером и битвы соседей по таблице
23 июня, 14:00
Olimpbet.kz
© Сотворит ли Бублик сенсацию перед "Уимблдоном"?
23 июня, 09:00
Olimpbet.kz
© Что Галым "ТТ" противопоставит "Рыжему Тарзану"? В Olimpbet дали расклады на бой тяжеловесов
22 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Без раскачки: на молодежном Евро сразу топ-матч
22 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Алькарас может вернуть звание первой ракетки мира: расклады от Olimpbet
22 июня, 10:14
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дацик и Галым "ТТ" схлестнутся в Алматы уже в пятницу
21 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Молодежки на низком старте: в Румынии и Грузии стартует групповой этап Евро-2023 (U21)
21 июня, 15:20
Olimpbet.kz
©Olimpbet Рыбакиной предрекли выход в четвертьфинал травяного турнира в Берлине
20 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Шанс забить для Роналду и экзамен для Грузии
20 июня, 13:26
Olimpbet.kz
© Рыбакина и Бублик на травяных турнирах: аналитика Olimpbet
19 июня, 19:53
Olimpbet.kz
© Франция против "автобуса" Греции, злая Турция против обескураженного Уэльса
19 июня, 19:22
Olimpbet.kz
© Куражиться и ломать: как англичане и украинцы будут укреплять свои позиции
19 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Проверка лидерских амбиций Казахстана в Белфасте и другие битвы группы Н
19 июня, 15:42
Olimpbet.kz
© Циципас и Медведев начинают битву за новый трофей
18 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Финал Лиги наций проанализировали в Olimpbet
17 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Топ-матч в Брюсселе, Роналду против боснийцев, а Холанд - шотландцев
16 июня, 18:30
Olimpbet.kz
© Матчи с участием сборных Англии, Франции и Украины – в кэфах Olimpbet
16 июня, 17:30
Olimpbet.kz
© Битва Казахстана с "карликом" и другие сражения в группе Н
15 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Испания - Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд
15 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet и ведущий европейский поставщик данных для ставок на киберспорт Oddin.gg объявили о стратегическом партнерстве

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus