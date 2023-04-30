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Olimpbet-Кубок Казахстана: "Астана", "Кайрат" и "Тобол" - фавориты в своих парах

Olimpbet-Кубок Казахстана: "Астана", "Кайрат" и "Тобол" - фавориты в своих парах
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Как пройдет второй день ответных матчей 1/8 финала футбольного кубка страны? Эксперты Olimpbet составили коэффициенты на эти встречи.

"Аксу" (Павлодарская область) – "Тобол" (Костанай). 30 апреля, 14:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:2.

Поражение в Костанае стоило должности теперь уже бывшему главному тренеру "Аксу" Руслану Костышину. Новому рулевому команды, кто бы им в итоге ни стал, придется в первом же матче отыгрывать два мяча у очень серьезного противника.

Павлодарцы уже имеют победный опыт в противостоянии с "Тоболом". "Аксу" обыгрывал костанайцев осенью прошлого года, когда "желто-зеленые" находились еще в статусе действующих чемпионов и обладателей Olimpbet-Суперкубка Казахстана.

Однако это был единичный успех молодого клуба, четыре других встречи в истории взаимоотношений этих соперников остались за "комбайнерами", в том числе – оба матча текущего сезона.

Эксперты Olimpbet считают, что у "Аксу" есть неплохие шансы на реванш: П1 – 2.37, Х – 3.3, П2 – 2.9. Однако по сумме двух встреч костанайцы – однозначные фавориты. Проход: "Аксу" – 6.89. Проход: "Тобол" – 1.09.

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"Туран" (Туркестан) – "Каспий" (Актау). 30 апреля, 16:00

Первый матч – 1:0

Из-за ремонта стадиона в своем городе туркестанцы примут "моряков" в Шымкенте. Хотя и "Каспий" проводил свой домашний матч с "Тураном" не в родном Актау, а в Алматы. В общем, смело можно говорить, что это противостояние на нейтральной территории.

Первая его часть осталась за представителем второго по силе казахстанского дивизиона. Чем ответит клуб Olimpbet-чемпионата Казахстана, с которым как раз после поражения от "Турана" начал работать северомакедонский главный тренер Игор Ангеловски?

Самый популярный в стране букмекер полагает, что и в ответной встрече вероятность благоприятного результата больше у футболистов "Турана": П1 – 2.37, Х – 3.19, П2 – 2.99. А сам матч ожидается "низовым": Тотал (2.5) М – 1.67, Б – 2.14.

"Акжайык" (Уральск) – "Кайрат" (Алматы). 30 апреля, 18:00

Первый матч – 2:1.

В прошлом сезоне "Акжайык" выбил "Кайрата" из розыгрыша Olimpbet-Кубка Казахстана, нанеся ему поражение на четвертьфинальной стадии, причем в Алматы. В этом году плей-офф турнира вплоть до финала проводится по двухматчевой схеме, и первая осталась за "желто-черными".

Правда, домашняя победа "Кайрата" получилась не слишком убедительной, она оставляет неплохие шансы уральцам на выход в следующий раунд турнира. Однако, в отличие от прошлого года, сейчас "Акжайык" – клуб Первой лиги, у соперников разные статусы.

Аналитики Olimpbet больше склоняются к повторной победе "Кайрата", хотя нельзя сказать, что они вообще не верят в уральцев: П1 – 3.4, Х – 3.2, П2 – 2.16. А вот что касается перспектив продолжить борьбу за Olimpbet-Кубок Казахстана в следующем раунде турнира, то в этом плане клуб из Алматы – однозначный фаворит у букмекеров. Проход: "Акжайык" – 4.47. Проход: "Кайрат" – 1.19.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Кайсар" (Кызылорда) – "Астана" (Астана). 30 апреля, 20:00

Первый матч – 5:1.

Завершится стадия 1/8 финала Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу матчем в Кызылорде, где местный "Кайсар" примет действующего чемпиона страны.

В первой встрече "Астана" выглядела убедительно и добилась крупной победы со счетом 5:1. Нужно будет очень сильно постараться, чтобы растранжирить такой солидный перевес. Особенно если учесть статистику, согласно которой столичная команда не проигрывает "степным волкам" на протяжении восьми лет.

"Астана" успела нанести кызылординцам поражение уже и после кубкового разгрома, одолев их в седьмом туре Olimpbet-чемпионата Казахстана 2:1.

Аналитики Olimpbet полагают, что в ответной встрече 1/8 финала сильнейший клуб страны продолжит приятную для себя серию: П1 – 6.39, Х – 4.3, П2 – 1.47.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

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