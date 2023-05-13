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Olimpbet-Чемпионат Казахстана: битва аутсайдеров и повторение кубковых противостояний

Olimpbet-Чемпионат Казахстана: битва аутсайдеров и повторение кубковых противостояний
©Olimpbet

13 мая стартует девятый тур футбольного первенства страны. Болейте за казахстанские клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Аксу" (Павлодарская область) – "Каспий" (Актау). 13 мая, 15:00 (время Астаны)

Девятый тур Olimpbet-Чемпионат Казахстана по футболу открывает матч соседей по подвалу таблицы. В активе павлодарцев лишь четыре набранных очка и предпоследняя, 13-я строчка. У клуба из Актау на балл больше, и он располагается на строчку выше своего ближайшего соперника.

Недавно у обеих команд сменились главные тренеры, но ни Игору Ангеловски в "Каспие", ни Вахиду Масудову в "Аксу" пока не удалось выиграть. Одержит ли кто-нибудь из них победу в очной дуэли?

Эксперты Olimpbet полагают, что шансы обеих сторон на благоприятный исход приблизительно равны, отдавая незначительное предпочтение хозяевам: П1 – 2.41, Х – 3.36, П2 – 2.81. При этом самый вероятный счет, по мнению букмекеров, ничья 1:1 с кэфом 6.

Специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Кызыл-Жар" (Петропавловск) – "Жетысу" (Талдыкорган). 13 мая, 17:00

Одержав шесть подряд побед на старте сезона, петропавловцы немного притормозили, набрав всего один балл в двух предыдущих турах. А после того, как посреди недели "Астана" выиграла перенесенный матч 19-го тура у "Мактаарала", "Кызыл-Жар" и вовсе лишился лидерства.

Однако по потерянным очкам северяне по-прежнему впереди всех, и в случае победы над "Жетысу" команда Али Алиева минимум на сутки вернется на верхнюю строчку таблицы.

И есть все предпосылки для того, чтобы петропавловцы взяли верх над талдыкорганцами, ведь совсем недавно "Кызыл-Жар" в одну калитку вынес "семиреченцев" в 1/8-й финала Olimpbet-Кубка Казахстана.

Вот и Olimpbet видит в хозяевах явного фаворита предстоящей встречи: П1 – 1.85, Х – 3.39, П2 – 4.29. При этом аналитики склоняются к тому, что матч в Петропавловске будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.12.

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"Атырау" (Атырау) – "Шахтер" (Караганда). 13 мая, 19:00

"Горняки" едут в гости к "нефтяникам" в приподнятом настроении. Карагандинцы уверенно вышли в четвертьфинал Olimpbet-Кубка Казахстана, в двухраундовом противостоянии разгромив "Окжетпес" 6:0. А в чемпионате "Шахтер" набрал семь очков в трех последних турах. Таким образом, беспроигрышная серия команды Игоря Солошенко достигла уже пяти матчей.

Прервется ли она в Атырау? Футболисты одноименного клуба сейчас тоже в неплохих кондициях – они также вышли в следующую стадию Кубка страны, а в таблице первенства поднялись на седьмую строчку.

Самый надежный букмекер Казахстана считает, что перспективы хозяев на успех несколько выше: П1 – 2.25, Х – 3.35, П2 – 3.05. Однако не лишним будет напомнить, что "нефтяники" не могут обыграть "горняков" в родных стенах уже почти пять лет, с июня 2018-го.

"Мактаарал" (Туркестанская область) – "Ордабасы" (Шымкент). 13 мая, 21:00

Болельщиков ждет третье южноказахстанское дерби менее чем за месяц. "Мактаарал" и "Ордабасы" выясняли отношения в первом раунде плей-офф Olimpbet-Кубка Казахстана. Тогда команды обменялись гостевыми победами, но шымкентцы выиграли крупнее, поэтому и вышли в четвертьфинал турнира.

Теперь они снова встретятся на стадионе имени Кажымукана – домашней арене "Орды", так что для коллектива Александра Седнева этот матч будет гостевым лишь номинально.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что "Ордабасы" – безоговорочный фаворит дерби: П1 – 7, Х – 4.3, П2 – 1.44. А наиболее вероятный счет встречи – 0:1 или 0:2 с одинаковым коэффициентом 5.96.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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