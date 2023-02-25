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Охота на "лис" в АПЛ и мадридское дерби в Ла Лиге

Охота на "лис" в АПЛ и мадридское дерби в Ла Лиге
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25 февраля в английской Премьер-лиге встретятся "Лестер" с "Арсеналом", а в испанской Ла Лиге состоится матч "Реал" - "Атлетико". Каковы шансы у команд - в аналитике от Olimpbet.

АПЛ. 25-й тур. "Лестер" - "Арсенал"
25 февраля, 21:00 (время Астаны)

По итогам прошлого тура "канониры" вернули себе единоличное лидерство в АПЛ, и высока вероятность того, что после матча с "лисами" они его не потеряют. "Лестер" стал довольно удобным соперником для "Арсенала": все четыре предыдущих матча между этими командами завершились победами лондонцев, причем неизменно с перевесом в два мяча.

Благополучно вылетев из всех внутрианглийских и европейских кубковых турниров, команда Микеля Артеты сосредоточилась на завоевании чемпионского титула. "Арсенал" спокойно готовится к каждому туру в недельном цикле, тогда как "Лестеру" 28 февраля предстоит матч 1/8 финала Кубка страны против "Блекберна", который футболисты и тренеры явно будут держать в своих головах.

Пожалуй, главная интрига противостояния на арене "Кинг Пауэр" будет крыться не в том, кто победит - здесь коэффициенты более чем красноречивы: П1 - 4.58, Х - 4.18, П2 - 1.73, а сколько будет голов в матче. Эксперты Olimpbet полагают, что встреча "Лестер" - "Арсенал" будет результативной и почти наверняка "верховой": Тот (2.5) М – 2.23, Б – 1.71.

Ла Лига. 23-й тур. "Реал Мадрид" - "Атлетико"
25 февраля, 23:30

Посреди недели "галактикос" знатно покуражились в Ливерпуле. Там они со счетом 5:2 разделали под орех одноименную команду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Но с возвращением на внутреннюю арену с футболистами "Реала" зачастую происходит какая-то странная метаморфоза – они вдруг резко сдают и могут проиграть кому угодно.

Впрочем, проблем с настроем на одного из своих самых принципиальных соперников по чемпионату Испании у «сливочных» возникнуть не должно. К тому же, с "Атлетико" "королевский клуб" исторически играет весьма удачно, а три предыдущих домашних матча в Примере выиграл всухую.

Правда, у "индейцев" перед мадридским дерби будет преимущество в виде большего времени на восстановление сил: в плей-офф еврокубков "Атлетико" не участвует, поэтому целенаправленно готовился к сражению с соседями.

Однако, по мнению аналитиков Olimpbet, это обстоятельство не особо повлияет на расклад сил: П1 – 1.82, Х – 3.79, П2 – 4.49.

А еще стоит обратить внимание на ставку Пенальти – да за 3.05. В условиях действия системы VAR это очень приличный коэффициент.

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Метки:
Olimpbet АПЛ Букмекеры Реал Мадрид Атлетико Мадрид Арсенал

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