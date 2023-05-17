Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана

Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана
©

17 мая состоятся первые матчи 1/4 финала розыгрыша кубка страны по футболу.

Olimpbet-Кубок Казахстана. 1/4 финала. Первые матчи

"Ордабасы" (Шымкент) – "Кызылжар" (Петропавловск). 17 мая, 21:00 (время Астаны)

Действующий обладатель трофея против лидера Olimpbet-Чемпионата Казахстана – прекрасная вывеска! Жребий свел "Ордабасы" с "Кызылжаром" уже на стадии четвертьфинала, и даже немного обидно, что дальше пройдет только одна из этих команд.

Начнется это двухраундовое противостояние в Шымкенте, поэтому команда Александра Седнева приложит все усилия, чтобы отправиться в Петропавловск с комфортным преимуществом.

Но "Кызылжар" образца 2023 года – весьма крепкий орешек, взломать его оборону не так-то просто. Коллектив Али Алиева меньше всех пропустил в чемпионате (три мяча), а в Olimpbet-Кубке Казахстана вообще пока сохраняет свои ворота "сухими".

Однако самый популярный в стране букмекер видит в "Орде" фаворита домашнего матча: П1 – 2.09, Х – 3.24, П2 – 3.54. Более того, эксперты Olimpbet полагают, что у шымкентцев предпочтительнее шансы и по сумме обеих встреч. Проход: "Ордабасы" – 1.76. Проход: "Кызылжар" – 2.01.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Тобол" (Костанай) – "Шахтер" (Караганда). 17 мая, 19:00

Костанайцам срочно необходимо реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате, где они не могут выиграть уже на протяжении шести туров. Выход в полуфинал Olimpbet-Кубка Казахстана станет своего рода компенсацией для болельщиков "Тобола", переживающих не лучшие времена.

Но у "Шахтера" свои планы на этот турнир, так как в чемпионате "горнякам" тоже похвастать особо нечем. Дела там у них идут даже хуже, чем у их ближайших соперников.

Между прочим, пути клубов из Костаная и Караганды в кубковом турнире пересекались всего дважды, и оба раза успех сопутствовал "Шахтеру" – в 2017-м и 2021-м годах.

Но теперь аналитики Olimpbet считают фаворитом "Тобол", причем как в отдельно взятом первом матче (П1 – 2.01, Х – 3.3, П2 – 3.7), так и по итогам всего двухраундового спора (Проход: "Тобол" – 1.71. Проход: "Шахтер" – 2.09).

"Кайрат" (Алматы) – "Атырау" (Атырау). 17 мая, 19:00

В последнее время «нефтяники» стали весьма неудобными соперниками для "желто-черных", причем именно на их родном стадионе в Алматы. "Кайрат" крупно проиграл "Атырау" на своем поле в прошлом году, а уже в этом не удержал перевес в два мяча и добился лишь ничейного исхода.

Правда, эта статистика относится только к Olimpbet-Чемпионату Казахстана. Что касается Кубка, то здесь, напротив, у алмаатинцев серьезное преимущество над атыраусцами – девять побед в девяти встречах!

Аналитики полагают, что шансы "Кайрата" выиграть у "Атырау" десятую кубковую дуэль подряд гораздо предпочтительнее, чем у "нефтяников" прервать серию поражений: П1 – 2.1, Х – 3.2, П2 – 3.55. При этом букмекеры склоняются к тому, что матч в Алматы, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.73, Б – 2.03.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

"Астана" (Астана) – "Туран" (Туркестан). 17 мая, 17:00

"Туран" – единственный представитель Первой лиги, которому удалось «дожить» до четвертьфинальной стадии Olimpbet-Кубка Казахстана сезона-2023. Но пройти дальше клубу из Туркестана будет сродни подвигу, ведь за выход в квартет сильнейших южанам предстоит соперничать с семикратными чемпионами страны.

"Астана", похоже, в этом году всерьез нацелилась на "золотой хет-трик". Столичный коллектив уже завоевал Olimpbet-Суперкубок РК, идет в лидерах чемпионата, а в кубковом четвертьфинале не оставил шансов "Кайсару", дважды обыграв кызылординцев.

В домашней игре с "Тураном" команда Григория Бабаяна смотрится безоговорочным фаворитом, что отражено в котировках самого надежного в стране букмекера: П1 – 1.23, Х – 5.83, П2 – 12. А преимущество "Астаны" по сумме двух встреч ожидается совсем уж подавляющим. Проход: "Астана" – 1.08. Проход: "Туран" – 7.35.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:59
Olimpbet.kz
© Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана
Сегодня , 13:25
Olimpbet.kz
©Olimpbet Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора"
Вчера , 19:45
Olimpbet.kz
© Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet
Вчера , 19:00
Olimpbet.kz
© Казахстан даст бой лидеру ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 13:40
Olimpbet.kz
© Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме
Вчера , 12:51
Olimpbet.kz
© Первый турнир HFC MMA в Алматы – уже в пятницу
15 мая, 20:37
Olimpbet.kz
© "Лестер" - "Ливерпуль": ничья не устроит никого
15 мая, 17:01
Olimpbet.kz
© Жаркая битва северных соседей и поход "кленовых листьев" за новым разгромом
15 мая, 16:32
Olimpbet.kz
© Решающая неделя "мастерса" в Риме – в раскладах от Olimpbet
14 мая, 19:46
Olimpbet.kz
© Отдыхать некогда! Сборную Казахстана ждет новый бой на ЧМ-2023 по хоккею
14 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Знаковые футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
14 мая, 09:47
Olimpbet.kz
© Топ-матч в Алматы и другие встречи воскресенья в Olimpbet-Чемпионате Казахстана
13 мая, 18:00
Olimpbet.kz
© Кто следующий? Жанибек Алимханулы защищает титул и жаждет большего
13 мая, 17:40
Olimpbet.kz
© Футбольная суббота в АПЛ и Бундеслиге по версии Olimpbet
13 мая, 16:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дерби по-германски и неудобный соперник для "МЮ"
13 мая, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
13 мая, 09:50
Olimpbet.kz
©Olimpbet Olimpbet-Чемпионат Казахстана: битва аутсайдеров и повторение кубковых противостояний
12 мая, 16:57
Olimpbet.kz
© Открытие ЧМ-2023 – в раскладах Olimpbet
12 мая, 15:47
Olimpbet.kz
© Возвращение Рыбакиной и битва Бублика: первые ракетки Казахстана сыграют в Риме
11 мая, 18:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Первые полуфиналы ЛЕ и ЛК - в кэфах Olimpbet
11 мая, 14:01
Olimpbet.kz
© Путинцева сыграет с финалисткой турнира "Большого шлема"
10 мая, 16:59
Olimpbet.kz
© Помешает ли "Мактаарал" "Астане" подняться на первую строчку?
10 мая, 13:17
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцева и Бублик в Риме: расклады от Olimpbet
9 мая, 20:11
Olimpbet.kz
© Лига чемпионов: полуфинальная схватка "Реала" и "Манчестер Сити" – в кэфах Olimpbet
8 мая, 09:31
Olimpbet.kz
© Последний мейджор по CS:GO в Париже: расклады от Olimpbet
7 мая, 17:12
Olimpbet.kz
©Olimpbet Болеем за "Адоса"! Амбассадор Olimpbet выступит на Top Dog 20
7 мая, 13:21
Olimpbet.kz
© Сражения за Лигу чемпионов в АПЛ и Серии А
7 мая, 10:00
Olimpbet.kz
© Лидер едет в Караганду: как "Кызыл-Жар" покажет себя в гостях у "Шахтера"?
6 мая, 16:35
Olimpbet.kz
©Olimpbet Титульный бой Стерлинг vs Сехудо: кешбэк 20 % от Olimpbet
6 мая, 13:00
Olimpbet.kz
© Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus