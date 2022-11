Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре определились еще четыре участника 1/8-й финала. Выход в плей-офф оформили сборные Нидерландов, Сенегала, Англии и США.

Команда Нидерландов одержала победу над Катаром в заключительном матче группового этапа со счетом 2:0. На 26-й минуте Коди Гакпо забил первый мяч, а окончательный результат на 49-й минуте установил Френки Де Йонг. Нидерланды набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала. Катар остался без набранных баллов и завершил выступление на ЧМ.

The Netherlands secure top spot in Group A! 🔝 @adidasfootball | #FIFAWorldCup

Сборная Сенегала стала вторым участником плей-офф ЧМ-2022 от группы A. Африканская команда в заключительном туре встречалась с командой Эквадора и выиграла со счетом 2:1. Сенегал на 44-й минуте вышел вперед после точного исполнения пенальти Исмаилом Сарром. Мойзес Кайседо на 67-й минуте сравнял счет. Но спустя три минуты Калиду Кулибали принес африканцам желанную победу и путевку в плей-офф.

That qualified feeling. pic.twitter.com/wwgxAsSMbn

Сборная Англии уверенно вышла в 1/8 финала, разгромив Уэльс со счетом 3:0. Забитыми мячами дважды отметился Маркус Рэшфорд (50-я и 68-я минуты), а также Фил Фоден (51-я). Англия набрала семь очков, заняла первое место в квартете B и в 1/8 финала сыграет с Сенегалом.

Your final Group B standings 👀 @USMNT join @England in the knockout stages 🇺🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿