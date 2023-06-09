© Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу

Звездные бойцы, шоу-программа и призы для зрителей – 10 июня на Almaty Arena очень шумно пройдет Nomad Fighting Championship.

В программе крупнейшего казахстанского кулачного турнира Nomad FC – 13 бескомпромиссных боев и множество других сюрпризов. Спонсором масштабного спортивного события стал самый надежный букмекер страны Olimpbet.

Звезда казахстанского ММА Муратбек Касымбай выйдет в ринг против бойца из России Никиты Солонина. Звезда кино и ринга Еркебулан Токтар схлестнется с нашумевшим бойцом российского поп-ММА Фаридом Ядуллаевым.

В финале Гран-при в категории до 77 кг Шерзод Абдужаппаров встретится с Темеруланом Шашубаем. Победитель боя получит денежный приз – 5 000 000 тенге.

В рамках турнира состоится принципиальная битва боксеров-профессионалов из Казахстана и Узбекистана Бектаса Касеная и Исламбека Пирманова, а также другие зрелищные поединки.

Помимо праздника спорта гостей ждет розыгрыш ценных призов и выступление популярных артистов: SHIZA, YENLIK, ULUKMANAPO.

Не пропустите первый стадионный турнир Nomad Fighting на Almaty Arena! В ближайшую субботу, 10 июня, начало в 17:00.

Билеты – от 4 000 до 50 000 тг, на zakazbiletov.kz.

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