Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу

Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу
©

Звездные бойцы, шоу-программа и призы для зрителей – 10 июня на Almaty Arena очень шумно пройдет Nomad Fighting Championship.

В программе крупнейшего казахстанского кулачного турнира Nomad FC – 13 бескомпромиссных боев и множество других сюрпризов. Спонсором масштабного спортивного события стал самый надежный букмекер страны Olimpbet.

Звезда казахстанского ММА Муратбек Касымбай выйдет в ринг против бойца из России Никиты Солонина. Звезда кино и ринга Еркебулан Токтар схлестнется с нашумевшим бойцом российского поп-ММА Фаридом Ядуллаевым.

В финале Гран-при в категории до 77 кг Шерзод Абдужаппаров встретится с Темеруланом Шашубаем. Победитель боя получит денежный приз – 5 000 000 тенге.

В рамках турнира состоится принципиальная битва боксеров-профессионалов из Казахстана и Узбекистана Бектаса Касеная и Исламбека Пирманова, а также другие зрелищные поединки.

Помимо праздника спорта гостей ждет розыгрыш ценных призов и выступление популярных артистов: SHIZA, YENLIK, ULUKMANAPO.

Не пропустите первый стадионный турнир Nomad Fighting на Almaty Arena! В ближайшую субботу, 10 июня, начало в 17:00.

Билеты – от 4 000 до 50 000 тг, на zakazbiletov.kz.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:59
Olimpbet.kz
© Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу
Вчера , 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Пантерам" жизненно необходима победа в первом домашнем матче финала Кубка Стэнли
Вчера , 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самый народный, доступный, зажигательный
Вчера , 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Встретятся ли Швентек и Соболенко в финале "Ролан Гаррос"? Расклады Olimpbet
7 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Фиорентина" - "Вест Хэм": первая часть спора итальянцев и англичан в финалах еврокубков
7 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Заруба "Атырау" с "Кайратом" и другие кубковые четвертьфиналы
7 июня, 14:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet В битве за полуфинал "Ролан Гаррос" сойдутся прошлогодние финалистки
6 июня, 15:40
Olimpbet.kz
© Выиграйте три миллиона в прямом эфире!
6 июня, 15:15
Olimpbet.kz
© На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты
5 июня, 18:44
Olimpbet.kz
© "Вегас" начал за здравие. Чем ответит "Флорида"?
5 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Сможет ли "Гамбург" вернуться в Первую Бундеслигу?
5 июня, 17:06
Olimpbet.kz
© Устроит ли Свентек очередной разгром на "Ролан Гаррос"? Аналитика от Olimpbet
4 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Испанская жара
4 июня, 16:00
Olimpbet.kz
© Последний тур Ла Лиги – в кэфах Olimpbet
3 июня, 20:00
Olimpbet.kz
© "Вегас" и "Флорида" в погоне за первым Кубком Стэнли
3 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Брат Хабиба на UFC: расклады букмекера к поединку Абубакара Нурмагомедова
3 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Тобол" - "Кызылжар": экс-лидер против бронзового призера
3 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Кубковые финалы Англии и Германии - в раскладах от Olimpbet
2 июня, 17:13
Olimpbet.kz
© "Актобе" - "Шахтер": поможет ли хозяевам новый газон?
2 июня, 14:51
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сотворит ли Путинцева еще одну сенсацию на "Ролан Гаррос"?
1 июня, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера и Юга за последнее место в Бундеслиге - в аналитике Olimpbet
1 июня, 13:05
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"
31 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Чья возьмет? Рекордсмен турнира против тренера, который не проигрывает решающие матчи
31 мая, 15:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"
31 мая, 14:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона
30 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с 16-летним вундеркиндом на "Ролан Гаррос"
29 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© "Даллас" или "Вегас" – кто составит компанию "Флориде" по финалу Кубка Стэнли?
29 мая, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"
28 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Сражение в Серии А за Лигу чемпионов и битва в Примере за "бронзу"
28 мая, 11:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера с Югом и непростой выезд для призеров

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus