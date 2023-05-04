На турнире WTA в Мадриде определятся финалистки

Сильнейшие теннисистки мира Ига Швентек и Арина Соболенко могут сойтись в финале грунтового "тысячника" в Мадриде. Самый популярный букмекер Казахстана предлагает расклады на их полуфинальные матчи.

Мария Саккари (Греция) – Арина Соболенко (Беларусь). 4 мая, 20:00 (время Астаны)

Мария Саккари и Арина Соболенко – девятая и вторая ракетки мира – выяснят сегодня, кто станет первой финалисткой женского одиночного розыгрыша. Несмотря на то, что на корте они сталкиваются довольно часто, на грунте им предстоит сойтись впервые.

Выступление белорусской теннисистки в Мадриде можно оценить как более стабильное. Лишь в последней игре в четвертьфинале она затянула розыгрыш до трех сетов, одержав волевую победу над Майар Шериф из Египта. Гречанка же по ходу сетки через раз могла проиграть и зачехлить ракетку.

Соболенко без особых проблем расправлялась с Саккари на харде, вероятно, сделает это и на быстром грунте. Ведь на кону не только рейтинговые очки, но и потенциальная битва в финале с первой ракеткой мира Игой Швентек, что уже придает 1/2-й еще большую принципиальность. Несмотря на то, что Саккари может доставить проблем на грунте, маловероятно, что она устоит под мощным напором Соболенко.

По мнению экспертов Olimpbet, именно белоруска станет первой финалисткой женского одиночного разряда – П1 – 3.22, П2 – 1.37.

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Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Стефанос Циципас (Греция). 5 мая, 00:00

В мужском розыгрыше "тысячника" в Мадриде до определения финалистов дело еще не дошло. Здесь теннисисты ведут борьбу за выход в 1/2-ю, и сегодня свой класс будет демонстрировать пятая ракетка мира 24-летний Стефанос Циципас, которому в соперники достался 33-летний немец Ян-Леннард Штруфф, 65-е место в рейтинге АТР.

Представителя Германии едва ли можно назвать серьезным соперником для грека. Лишь в стартовом матче в Мадриде Штруфф выиграл в два сета. Все остальные победы он одерживал лишь в трех партиях и с обязательными тай-брейками. Циципас, правда, тоже не всех соперников выносил в одну калитку. Но здесь как раз должна сказаться разница в классе.

В минус греку можно занести тот факт, что он все еще далек от оптимальной формы. Но Штруфф, хоть и неплох на грунте, он явно не тот теннисист, который претендует на выигрыш в столь крупном турнире. Можно ожидать, что немцу удастся навязать борьбу и растянуть противостояние до трех сетов.

Самый популярный букмекер Казахстана уверен, что Циципас оформит выход в полуфинал – П1 – 5.04, П2 – 1.19. А коэффициент на то, что Штруфф зацепит одну партию – 3.55.

Ига Швентек (Польша) – Вероника Кудерметова (Россия), 5 мая, 01:20

Первая ракетка мира Ига Швентек за выход в финал сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая накануне неожиданно выбила из борьбы американку Джессику Пегулу, занимающую третье место в рейтинге WTA.

Несмотря на то, что россиянке накануне удалось удивить болельщиков, на этот раз вероятность повторения такого успеха равна нулю. Соперницы трижды играли друг против друга, все победы оставались за Швентек, которая наверняка и в этот раз не оставит оппонентке шансов.

Аналитики Olimpbet уверены, что Кудерметова уже достигла в Мадриде своего максимума, а Швентек станет второй финалисткой турнира – П1 – 1.08, П2 – 9. Вероятнее всего, первая ракетка мира легко расправится с соперницей за два сета, коэффициент на 2:0 – 1.28.

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