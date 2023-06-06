Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты

На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты
©

На Открытом чемпионате Франции близится развязка. Расклады на матчи сильнейших теннисистов мира дает самый популярный букмекер страны.

Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция). 7 июня, 00:15 (время Астаны)

Битва, достойная финала, на "Ролан Гаррос" состоится уже в 1/4-й. С одной стороны, болельщиков не может не радовать такое мощное противостояние на этой стадии. С другой – не хочется терять ни одного из этих теннисистов хотя бы раньше 1/2-й.

Чуть больше месяца назад Алькарас и Циципас встречались в финале грунтового "Мастерса" в Барселоне. И тогда испанец выиграл со счетом 6:3, 6:4 и стал чемпионом. В прошлом году теннисисты пересекались четыре раза. И во всех встречах грек уходил с корта побежденным. Каковы же на этот раз шансы Циципаса остановить Алькараса?

Испанец с начала года выиграл на грунте уже три турнира и в Париже также сметает всех на своем пути. Грек пока трофеев не собрал, но ко второй неделе "Ролан Гаррос" неплохо разыгрался. Оба теннисиста на этом турнире провели по четыре матча и оба только в одном позволили сопернику выиграть одну партию.  Для обоих в Париже пока не было серьезных испытаний. Стоит ожидать, что своей подачей и игрой на задней линии Циципас доставит Алькарасу проблемы и зацепит, как минимум, один сет.

Эксперты Olimpbet считают, что матч получится затяжным и теннисисты сыграют как минимум четыре партии. На победу Алькараса со счетом 3:1 предлагается коэффициент 3.45.

Кстати, специальные репортажи с "Ролан Гаррос" смотрите на YouTube-канале Olimpbet. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Свежие выпуски – каждый день.  

Элина Свитолина (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь). 6 июня, 16:30

Соболенко, второй ракетке мира, предстоит непростое испытание. Да, если судить по мировому рейтингу, то кажется вообще странным, что украинка зашла на турнире "Большого шлема" настолько далеко, ведь она замыкает вторую сотню. Но не все так просто.

Свитолина потеряла много позиций, так как находилась в декрете и вышла из него лишь в апреле. Украинка еще набирает форму, но играет вполне на топовом уровне. А тот факт, что ей не нужно защищать очки, несомненно, развязывает руки и снимает моральное давление.

Обе теннисистки впервые в Париже дошли до такой стадии и надо ожидать, что борьба получится упорной. Но, вероятно, учитывая простой украинки, в большей мере все будет зависеть от игры Соболенко, которую сложно остановить, если она сама не будет совершать ошибки.

Самый популярный букмекер Казахстана полагает, что игра получится затяжной. Коэффициент на Тотал больше 19,5 геймов – 1,83.

Новак Джокович (Сербия) - Карен Хачанов (Россия). 6 июня, 17:45

Отсутствием на "Ролан Гаррос" Рафаэля Надаля, конечно же, хочет воспользоваться и третья ракетка мира Новак Джокович. В прошлом году испанец остановил его в четвертьфинале. А сейчас на этой же стадии сербу нужно пройти Карена Хачанова, занимающего 11 место в рейтинге АТР.

Россиянин находится на пике своей формы и однозначно без боя не сдастся. Но выход в четвертьфинал для него уже успех. И в целом Хачанов - явно не та сила, которая способна остановить серба. Тем более, в личных встречах у них счет 10:1 в пользу Ноле. В Париже Джокович иногда затягивал партии до тай-брейков, но пока никому из соперников не отдал и одного сета.

Аналитики Olimpbet уверены, что Джокович без проблем выйдет в полуфинал - П1 - 1.08, П2 -  8.75.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:40
Olimpbet.kz
© Выиграйте три миллиона в прямом эфире!
Сегодня , 15:15
Olimpbet.kz
© На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты
Вчера , 18:44
Olimpbet.kz
© "Вегас" начал за здравие. Чем ответит "Флорида"?
Вчера , 18:00
Olimpbet.kz
© Сможет ли "Гамбург" вернуться в Первую Бундеслигу?
Вчера , 17:06
Olimpbet.kz
© Устроит ли Свентек очередной разгром на "Ролан Гаррос"? Аналитика от Olimpbet
4 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Испанская жара
4 июня, 16:00
Olimpbet.kz
© Последний тур Ла Лиги – в кэфах Olimpbet
3 июня, 20:00
Olimpbet.kz
© "Вегас" и "Флорида" в погоне за первым Кубком Стэнли
3 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Брат Хабиба на UFC: расклады букмекера к поединку Абубакара Нурмагомедова
3 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Тобол" - "Кызылжар": экс-лидер против бронзового призера
3 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Кубковые финалы Англии и Германии - в раскладах от Olimpbet
2 июня, 17:13
Olimpbet.kz
© "Актобе" - "Шахтер": поможет ли хозяевам новый газон?
2 июня, 14:51
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сотворит ли Путинцева еще одну сенсацию на "Ролан Гаррос"?
1 июня, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера и Юга за последнее место в Бундеслиге - в аналитике Olimpbet
1 июня, 13:05
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"
31 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Чья возьмет? Рекордсмен турнира против тренера, который не проигрывает решающие матчи
31 мая, 15:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"
31 мая, 14:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона
30 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с 16-летним вундеркиндом на "Ролан Гаррос"
29 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© "Даллас" или "Вегас" – кто составит компанию "Флориде" по финалу Кубка Стэнли?
29 мая, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"
28 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Сражение в Серии А за Лигу чемпионов и битва в Примере за "бронзу"
28 мая, 11:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера с Югом и непростой выезд для призеров
27 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Кому достанется футбольное золото Германии?
27 мая, 14:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сенсационные пары полуфиналистов ЧМ-2023 по хоккею
27 мая, 11:00
Olimpbet.kz
© Битва аутсайдеров и шанс на реабилитацию для "Кайрата"
26 мая, 17:05
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева
25 мая, 18:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Расклады на топовые матчи четверга от букмекера Olimpbet
25 мая, 16:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet ЧМ-2023: повторение прошлогоднего финала в первом же раунде плей-офф
25 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Путинцева сыграет за выход в полуфинал турнира в Марокко

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus