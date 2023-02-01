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МЮ летит к финалу, а ПСЖ и "Барселона" пытаются убежать от преследователей

МЮ летит к финалу, а ПСЖ и "Барселона" пытаются убежать от преследователей
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Не пропустите важнейшие матчи из Кубка английской лиги, чемпионатов Франции и Испании - прогнозы, коэффициенты, трансляции.

Кубок английской лиги. Ответный полуфинал "Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест".

2 февраля, 02:00 (время Астаны)

Если отбросить все разговоры о том, что футбол прекрасен своей непредсказуемостью, то стоит признать: МЮ уже смело может готовиться к финалу Кубка английской лиги. Помешать "красным дьяволам" добраться до решающего матча турнира способно, пожалуй, лишь вмешательство нечистой силы, но никак не "лесники" из Ноттингема.

В первой полуфинальной встрече манкунианцы деклассировали "Форест" на его поле крупной победой - 3:0. Аналитики Olimpbet считают, что "Манчестер Юнайтед", скорее всего, выиграет и ответный матч. Такой вывод можно сделать, исходя из предлагаемых коэффициентов: П1 – 1.44, Х – 4.84, П2 – 7.46.

Команде Эрика тен Хага осталось сделать всего полшага навстречу финалу, и она вряд ли оступится.

Франция. Лига 1. 21-й тур, "Монпелье" - ПСЖ. 2 февраля, 2:00

"Пари Сен-Жермен" выиграл всего однажды в четырех последних турах Лиги 1, при двух поражениях и одном ничейном исходе. Однако эта пробуксовка все равно не повлияла на лидерские позиции Месси и Ко и вряд ли помешает парижанам обзавестись дежурным титулом чемпиона Франции по итогам сезона-2022/23.

У "Монпелье" же основная цель - сохранить прописку в классе сильнейших. Сейчас коллектив, возглавляемый Роменом Пито, располагается на 14-й строчке таблицы, находясь всего в пяти баллах от зоны вылета. И вряд ли "паладинам" стоит рассчитывать на пополнение своего очкового багажа во встрече с гостями из столицы, которым пора выбираться из кризиса.

ПСЖ выиграл семь последних очных дуэлей у "Монпелье", из них четыре - разгромно. В том числе - матч первого круга чемпионата-2022/23 со счетом 5:2. В победу "Сен-Жермен" верит и самый популярный букмекер страны Olimpbet, предлагая такие коэффициенты: П1 – 8,75, Х – 5.98, П2 – 1.33.

Испания. Ла Лига. 17-й тур, "Бетис" - "Барселона". 2 февраля, 2:00

В связи с участием в Суперкубке Испании все четыре клуба, боровшиеся за трофей, были вынуждены пропустить 17-й тур чемпионата страны. И теперь в рамках Примеры в начале февраля "Бетис" сыграет против "Барселоны", а "Реал" - с "Валенсией".

Каталонцы встретятся с севильцами на день раньше другой пары полуфиналистов минувшего Суперкубка, поэтому у "блауграны" будет прекрасная возможность еще больше увеличить свой отрыв от мадридцев, который и так уже составляет пять очков. Пусть и всего на сутки.

Несмотря на то, что "Бетис" в текущем сезоне сам претендует на высокие места в первенстве Испании и будет принимать "Барсу»"в родных стенах, аналитики считают "сине-гранатовых" откровенным фаворитом матча в Севилье: П1 - 4.68, Х – 3.88, П2 – 1.77. Оправдают ли подопечные Хави такие большие надежды? По крайней мере, есть все основания верить в успех "Барселоны", которая выиграла в гостях у "бело-зеленых" пять предыдущих матчей.

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Метки:
Olimpbet Букмекеры ПСЖ Манчестер Юнайтед Барселона

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