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Московское дерби и важный визит для "Сибири" в Санкт-Петербург

Московское дерби и важный визит для "Сибири" в Санкт-Петербург
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Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую. Аналитики Olimpbet предлагают следующие коэффициенты на главные матчи четверга.

КХЛ. Регулярный чемпионат, "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва)
16 февраля, 22:30 (время Астаны)

"Спартаковцы" загнали себя в такие условия, что терять очки им никак нельзя, и от исхода столичного дерби во многом зависит дальнейшая турнирная судьба "красно-белых" в сезоне-2022/23.

Даже в случае победы над земляками "Спартак" не поднимется на спасительное восьмое место Западной конференции, однако будет сохранять вполне осязаемые шансы на попадание в Кубок Гагарина. Если же команда Алексея Заварухина проиграет, то надежд на плей-офф, пожалуй, не останется совсем.

Между тем "динамовцам", похоже, не светит попасть в первую четверку посева Запада, поэтому бешеной мотивации на остаток "регулярки" у них точно нет. Хотя дерби это никогда не касается, что и доказал предыдущий матч "бело-голубых", в котором они обыграли как раз "Спартак".

И в повторной встрече эксперты Olimpbet видят "динамовцев" ее фаворитами: П1 - 2.98, Х - 3.74, П2 - 2.37.

СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск)
16 февраля, 22:30

У соперников будет совершенно разный настрой на игру. Если питерские "армейцы" все свои вопросы в регулярном чемпионате уже давно и благополучно решили, то сибиряки продолжают заочную борьбу с "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" за первенство в дивизионе Чернышева, а то и за победу во всей Восточной конференции.

Впрочем, одной только турнирной мотивации для победы над СКА недостаточно - необходимо еще и недюжинное мастерство в придачу. Хотя и с этим аспектом у "Сибири" в сезоне-2022/23 вроде как полный порядок. Да и первый очный матч текущей "регулярки", состоявшийся 12 ноября в Новосибирске, команда Андрея Мартемьянова выиграла.

К тому же, в последних выступлениях "армейцев" наблюдается удивительная закономерность: начиная с февраля, они строго чередуют победы с поражениями. Предыдущий матч с "Барысом" СКА выиграл. Настало время проиграть? Аналитики Olimpbet так не считают: П1 – 1.64, Х – 4.6, П2 – 4.7.

Самые широкие линии на другие игры Континентальной хоккейной лиги - у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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Метки:
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