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Молодежки на низком старте: в Румынии и Грузии стартует групповой этап Евро-2023 (U21)

Молодежки на низком старте: в Румынии и Грузии стартует групповой этап Евро-2023 (U21)
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Сегодня в группах А и B пройдут матчи с россыпью молодых звезд в составе. В Olimpbet составили коэффициенты на игры Украина - Хорватия и Бельгия - Нидерланды.

Евро-2023 (до 21 года). Украина – Хорватия. 21 июня, 22:00 (время Астаны)

В первом матче молодежного Евро в группе B сборная Руслана Ротаня играет в румынском Бухаресте. За сутки до поединка в расположение команды прибыли на помощь несколько футболистов основной национальной команды.

Важнейшим видится усиление вратарской позиции в лице Анатолия Трубина. Ну и, конечно, Михаил Мудрик и Владислав Ванат также должны помочь украинцам. Впрочем, как минимум, вингер «Челси» с хорватами не сыграет – по словам Ротаня, у него мышечная травма, игрока будут готовить к следующим матчам.

Хорваты традиционно крепки. Из первой сборной к ним прибыл на помощь юный форвард Дион Бельо. Рядом с ним наверняка сыграет Роко Шимич, которого также считают одним из европейских топ-проспектов.

Перед стартом чемпионата Европы украинцы провели один товарищеский матч, хорваты же ограничились краткосрочным сбором, и их некоторая несыгранность может привести к ошибкам в обороне.

Самый популярный букмекер Казахстана Olimpbet предлагает поставить на исход матча по следующим коэффициентам: П1 – 2.86, Х – 3.36, П2 – 2.51. Кроме того, не стоит забывать о могучей линии атаки у обоих соперников – аналитики Olimpbet считают, что ставка на ТБ (2,5) забитых голов за 2.11 также имеет право на жизнь.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Евро-2023 (до 21 года). Бельгия – Нидерланды. 21 июня, 22:00

Очень симпатичная вывеска. Команды сыграют в первом туре в своей группе А в Тбилиси, и матч наверняка доставит немало удовольствия болельщикам.

В составах обеих сборных хватает сформировавшихся исполнителей. Например, Шарль де Кетеларе из "Милана" и Николас Раскин из "Рейнджерс" у Бельгии, Кеннет Тейлор из "Аякса" и Джошуа Зиркзее из "Болоньи" у Нидерландов.

Обе команды в квалификационном отборе к финальной стадии Евро катком прошлись по оппонентам. Эксперты самого народного букмекера Olimpbet считают, что должны забить обе команды – кэф на это 1.74. В целом же расклады на этот матч не в пользу Бельгии: П1 – 3.34, Х – 3.64, П2 – 2.22.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

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