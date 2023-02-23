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Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона"

Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона"
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В ночь с четверга на пятницу определятся все участники 1/8-й финала Лиги Европы по футболу. Яркое завершение еврокубковой недели - в раскладах от аналитиков Olimpbet.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи, "Нант" (Франция) - "Ювентус" (Италия)
23 февраля, 23:45 (время Астаны)

Первый матч в итало-французском противостоянии принес весьма неожиданный результат: в Турине была зафиксирована ничья 1:1, а на восьмой компенсированной минуте судьи после просмотра VAR не засчитали гол хозяев.

Теперь "Ювентусу" необходимо выигрывать в ответной встрече. А ведь "старой синьоре" никак нельзя вылетать из Лиги Европы - после санкций в Серии А только победа в этом турнире позволит "бьянконери" пробиться на международную арену в следующем сезоне.

Туринцы приперты к стенке, однако эксперты Olimpbet верят, что "Юве" преодолеет барьер стартового раунда плей-офф (проход "Нанта" - 2.87, проход "Ювентуса" - 1.4). Что касается ответной встречи, то коэффициенты на исход матча во Франции такие: П1 - 4.59, Х - 3.64, П2 - 1.84.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания)
24 февраля, 2:00

В столице Каталонии эти команды выдали спектакль, достойный финала Лиги чемпионов, сыграв вничью 2:2. Но это был всего лишь первый матч 1/16-й финала второго по значимости еврокубка, и уже в ночь с четверга на пятницу для одного из грандов международный сезон-2022/23 будет окончен.

У кого же больше шансов на итоговый успех по сумме двухраундового противостояния? Если бы по-прежнему действовало правило выездного гола, то "Барселона" перед ответной игрой оказалась бы в незавидном положении. Но сейчас ничья 2:2 ничем не отличается от счета 0:0, поэтому просто сохранить свои ворота "на замке", чтобы пройти дальше, у "Манчестер Юнайтед" не получится.

Тем не менее, аналитики Olimpbet отдают достаточно серьезное предпочтение "красным дьяволам" в матче на "Олд Траффорд": П1 - 2.27, Х - 3.63, П2 - 3.13. При этом самый популярный в Казахстане букмекер склоняется к тому, что ответная встреча окажется "верховой", предлагая на ТБ (2.5) - 1.86, ТМ (2.5) - 2.01, а забьют с большой долей вероятности обе команды: ОЗ: да - 1.71, ОЗ: нет - 2.16.

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Метки:
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