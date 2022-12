Матч действующих чемпионов мира на ЧМ-2022 завершился сенсацией

Сенсацией завершился матч сборной Франции на ЧМ-2022. Она сыграла с Тунисом в третьем туре групповой стадии. Встреча в группе D завершилась победой африканской сборной со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил Вахби Хазри.

Победа все равно не позволила Тунису выйти в плей-офф, поскольку в параллельном матче группы сборная Австралии обеспечила себе нужный результат, обыграв Данию - 1:0 благодаря голу Мэтью Леки на 60-й минуте.

В итоге у Франции и Австралии по шесть очков, Тунис набрал четыре балла, а Дания завершила турнир с одним очком.

The moment Australia qualified for the Round of 16 🇦🇺🫶 #FIFAWorldCup | #Qatar2022

Сборные Польши и Аргентины сыграли друг против друга в третьем туре группового этапа. Встреча группы C завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Первый гол на 46-й минуте забил Алексис Макаллистер. А на 67-й отличился Хулиан Альварес.

Сборная Аргентины набрала шесть очков и финишировала первой в квартете. В 1/8 финала южноамериканцы сыграют с Австралией. Сборная Польши, благодаря дополнительным показателям, а именно разнице мячей, ("0" против "-1" у Мексики) с четырьмя очками также вышла в 1/8 финала.

Команды Саудовской Аравии и Мексики сыграли в заключительном матче группы C. Встреча в Эд-Дайиане завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. На 47-й минуте Энри Мартин открыл счет, а Луис Чавес на 52-й удвоил преимущество. Но на пятой добавленной ко второму тайму минуте Салем Аль-Досари сократил отставание и испортил мексиканцам разницу мячей. Представители КОНКАКАФ вели с Польшей заочную дуэль за путевку в плей-офф. До 95-й минуты встречи Саудовская Аравия - Мексика у поляков и мексиканцев были идентичные показатели - по четыре очка, разница мячей 2:2 и ничья в очной встрече.

Group C kept us on the edge of our seats! #ARG and #POL are heading to the last 16.