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"Манчестер Сити" и "Боруссия" - фавориты субботних противостояний

"Манчестер Сити" и "Боруссия" - фавориты субботних противостояний
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Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на первый полуфинальный матч Кубка Англии и дуэль между "шмелями" и "орлами" в Бундеслиге.

Кубок Англии. 1/2 финала. "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед". 22 апреля, 21:45 (время Астаны)

Оба полуфинала Кубка Англии и решающий матч, согласно регламенту турнира, проводятся на главном стадионе страны "Уэмбли". Поскольку в соревновательной обойме лондонских клубов не осталось, можно сказать, что трофей будет разыгран на нейтральной территории.

Первую пару полуфиналистов составили "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед". Сутками позже вторую путевку в главный матч разыграют "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед".

"Горожане" – основные претенденты на победу в розыгрыше Кубка, коэффициент на такой исход составляет 2.49. Их ближайший соперник из Шеффилда, напротив, – главный аутсайдер в борьбе за титул. Кэф на то, что "клинки" станут его обладателем, равен 34.

Понятное дело, что полуфиналист Лиги чемпионов и один из лидеров АПЛ – безоговорочный фаворит и в матче против команды, которая выступает в Чемпионшипе: П1 – 1.15, Х – 9, П2 – 17.

Даже в победу "Манчестер Сити" с перевесом в пять мячей букмекеры верят больше, чем в то, что "Шеффилд Юнайтед" просто не проиграет: Ф1 (-4.5) – 5.41 и Х2 – 5.87 соответственно.

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Бундеслига. 29-й тур. "Боруссия" (Дортмунд) – "Айнтрахт". 22 апреля, 22:30

На минувших выходных "Боруссия" имела все шансы единолично возглавить таблицу чемпионата Германии. Но не воспользовалась осечкой "Баварии" и упустила выездную победу над борющимся за выживание в Бундеслиге "Штутгартом" – на седьмой компенсированной минуте была зафиксирована ничья - 3:3.

Насколько сильно такая драматическая развязка матча с "автозаводцами" отразится на психологическом состоянии "черно-желтых", должна показать их домашняя встреча с "Айнтрахтом". Это соперник достаточно крепкий, но уже не решающий серьезные задачи в оставшейся части сезона и, ко всему прочему, для дортмундцев весьма удобный.

Из десяти последних очных дуэлей между "шмелями" и "орлами" лишь одна завершилась победой клуба из Франкфурта-на-Майне, тогда как "Боруссия" выиграла шесть раз, а еще три встречи завершились мирным исходом.

Эксперты Olimpbet прогнозируют продолжение успешной для команды из Дортмунда серии: П1 – 1.65, Х – 4.47, П2 – 4.87.

Кроме того, матч ожидается "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.57, Тотал (2.5) бол – 1.51, с хорошими перспективами для голов в те и другие ворота: Обе забьют: да – 1.57, Обе забьют: нет – 2.41.

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Метки:
Olimpbet Боруссия Дортмунд Манчестер Сити

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