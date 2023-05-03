© "Ман Сити" в погоне за чемпионством, а "Штутгарт" с "Айнтрахтом" - за финалом Кубка

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" проведет отложенный матч с "Вест Хэмом", а в Германии определится второй финалист Кубка страны. Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на топовые игры среды.

АПЛ. 28-й тур. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм Юнайтед". 4 мая, 01:00 (время Астаны)

Изначально этот матч должен был состояться еще полтора месяца назад, 18-го марта. Но в тот же день "Манчестеру Сити" нужно было провести четвертьфинал Кубка Англии против "Бернли", поэтому игру Премьер-лиги пришлось перенести.

И ведь все сложилось для «горожан» так, что лучше не придумаешь. В кубковом турнире они уже дошли до решающей стадии, а к отложенной встрече с "Вэст Хэмом" команда Пепа Гвардиолы подходит в статусе лидера АПЛ и главного претендента на чемпионство.

Что касается "молотобойцев", то у них выпал реальный шанс впервые за почти полвека пробиться в финал еврокубка, и сейчас для лондонцев это первоочередная задача. В Премьер-лиге у "Вест Хэма", конечно, тоже остались нерешенные вопросы – коллектив Дэвида Мойеса еще борется за выживание, хотя вылететь все же шансов мало.

Эксперты Olimpbet полагают, что у "Ман Сити" вряд ли возникнут сложности с соперником, у которого "горожане" выиграли восемь последних домашних встреч: П1 – 1.22, Х – 7.38, П2 – 13.

Матч в Манчестере ожидается "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.74, Тотал (2.5) бол – 1.46. При этом, по мнению букмекеров, велика вероятность, что хозяева забьют не менее трех мячей: Манчестер Сити (2.5) бол – 1.76.

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Кубок Германии. 1/2 финала. "Штутгарт" – "Айнтрахт". 4 мая, 00:45.

"Штутгарт" проводит неоднозначный сезон: если в Бундеслиге "автозаводцы" отчаянно сражаются за сохранение прописки, то в Кубке Германии дошли уже до полуфинала, причем имеют вполне осязаемые перспективы пройти еще дальше.

Впрочем, примерно то же самое определение неоднозначности применимо и к "Айнтрахту". Франкфуртцы потратили очень много сил на участие в Лиге чемпионов, где вышли в плей-офф. На успешное выступление во внутреннем первенстве ресурсов у "орлов" уже не хватило – они барахтаются в середине турнирной таблицы.

Так что победа в Кубке страны – единственная возможность для обеих команды выступить на международной арене в следующем сезоне.

Самый популярный букмекер в Казахстане считает "Штутгарт" фаворитом предстоящего полуфинала. Видимо, сказывается то обстоятельство, что "швабы" будут играть на своем поле: П1 – 2.4, Х – 3.45, П2 – 3.

А по угловым прогнозируется приблизительное равенство, с небольшим перевесом хозяев: П1 – 1.98, Х – 8.5, П2 – 2.2.

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