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"Максимальный драйв" от Olimpbet: такого еще не было!

"Максимальный драйв" от Olimpbet: такого еще не было!
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Новая Toyota Camry и множество других ценных призов разыграны в прямом эфире. Продолжение следует!

Итоги первого розыгрыша акции с беспрецедентным призовым бюджетом в 2,5 миллиарда тенге.

Обладателем главного приза стал 28-летний Ернат Шпеков из села Бородулиха, расположенного недалеко от города Семей. Молодой человек владеет маленьким продуктовым магазином и увлекается большим теннисом. По словам самого Ерната, новость о выигрыше стала для него полной неожиданностью: "Мы ужинали с семьей, когда раздался звонок и мне сообщили, что я стал обладателем новенькой Toyota Camry. Сказать, что я был в шоке – все равно, что ничего не сказать. До сих пор не могу поверить такому счастью. Очень благодарен команде Olimpbet за возможность принять участие в акции "Максимальный драйв".

Помимо автомобиля первый розыгрыш "Максимального драйва" от Olimpbet подарил участникам две путевки в Катар, MacBook Pro Retina и много других ценных призов.

Для тех, кто только собирается принять участие в "Максимальном драйве", напоминаем правила, они предельно простые:

- Сделать ставку на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 2000 тенге и более.

- Сохранить билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш.

- Получать призы от Olimpbet!

Акция "Максимальный драйв" продолжится до 25 декабря по всему Казахстану. В ней может участвовать каждый казахстанец, достигший 18 лет.

За свои знания и аналитические способности в спорте вы сможете получить одну из 3 (ведь одна уже разыграна) Toyota Camry последней модели. Также в акции будут разыграны два Land Cruiser 300, огромное количество iPhone 14, MacBook Pro Retina, путевки в Катар, живые деньги и, конечно же, главный приз "Максимального драйва" – автомобиль Mersedes G-Class. Мало?

Розыгрыши призов проходят каждые две недели до 25 декабря! Следующий состоится 19 октября в прямом эфире на YouTube-канале Olimpbet. Начинайте собирать билеты уже сейчас, забирайте свои призы и прочувствуйте "Максимальный драйв"!

Все подробности акции – здесь.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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