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Лучшие матчи среды в футбольной Европе по версии Olimpbet

Лучшие матчи среды в футбольной Европе по версии Olimpbet
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В АПЛ удачливый "Брайтон" протестирует свои силы на "Ман Сити", в Ла Лиге "Реал" и "Атлетико" заочно сразятся за вторую строчку в таблице, а "Эспаньол" постарается набрать «очки жизни», чтобы уйти из зоны вылета.

АПЛ. 32-й тур. "Брайтон" – "Манчестер Сити". 25 мая, 01:00

Чемпион АПЛ текущего розыгрыша приезжает в гости к "Брайтону", держа в уме два предстоящих финала – Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Подопечные Пепа Гвардиолы способны победить, даже если будут использовать в предстоящей игре преимущественно футболистов ротации. Вот и народный букмекер Olimpbet предполагает, что текущая фантастическая форма "Ман Сити" поможет им выиграть и в этом матче, который для чемпиона в турнирном смысле уже не имеет значения: П1 – 99, Х – 4.19, П2 – 1.83.

Несмотря на то, что в десяти последних очных поединках в АПЛ "Брайтон" одержал только одну победу при девяти поражениях, для команды Роберто Де Дзерби мотивационная составляющая игры несравнимо выше, чем у топ-оппонента. В случае ничейного исхода "Брайтон" будет на шестом месте – исторически высоком для команды, в случае победы над "Ман Сити" – поспорит с "Ливерпулем" за пятую строчку.

В четырех последних очных встречах команды пробивали тотал ТБ (2,5). Тот же "Брайтон" – очень активная команда, пробивал означенный тотал в восьми из десяти последних игр.

Что уж говорить о "Ман Сити" с его монструозной линией атаки во главе с Эрлингом Холандом? Поставить в Olimpbet на то, что в игре будет забито больше 2,5 мячей, можно по коэффициенту 1.5.

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Ла Лига. 36-й тур. "Реал" – "Райо Вальекано". 24 мая, 23:30

В последних 15-ти турах Ла Лиги "Райо" одержал всего три победы, но даже это не мешает команде уверенно располагаться в середине турнирной таблицы благодаря хорошему гандикапу первой половины сезона.

Аналитики компании Olimpbet полагают, что в этом поединке хозяева будут сосредоточены и настроены победно. Ну не может не разозлить команду Карло Анчеллотти поражение в предыдущем туре в гостях от "Валенсии" (0:1).

Да и расистский скандал, в который угодил Винисиус Жуниор, должен стимулировать профессионалов из "королевского" клуба показать, что они способны без проблем разбираться с середнячком Ла Лиги: П1 – 1.65, Х – 4.27, П2 – 5.16.

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Ла Лига. 36-й тур. "Эспаньол" – "Атлетико". 25 мая, 02:00

Наступает поистине час икс для "Эспаньола". Каталонский клуб провалил сезон и сейчас находится в зоне вылета. Впрочем, от спасительного 17-го места хозяев отделяет всего одно очко. И в игре с топовым "Атлетико" барселонский клуб наверняка будет сражаться за драгоценные баллы.

Аналитики самого народного букмекера Olimpbet не видят явного фаворита в этом поединке: П1 – 2.94, Х – 3.49, П2 – 2.45.

42-летний Луис Гарсия, тренер практически без опыта, был назначен главным тренером "Эспаньола" лишь в минувшем апреле. Миссия его понятна и однозначна – спасти прославленный клуб от вылета в Сегунду.

А игра с "Атлетико" (который сражается за вторую итоговую строчку сезона с мадридским "Реалом") для коуча-неофита – по сути, ситуационный рубикон. Не проиграют каталонцы «матрасникам», отдалятся от зоны вылета – это будет замечательной строчкой в резюме Гарсии.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, безусловно, также отлично понимает все расклады, и не намерен отдавать "Эспаньолу" победу. Наверняка встреча будет изобиловать жесткой борьбой на каждом метре поля. Симеоне как мало какой другой топ-тренер умеет настраивать своих исполнителей на "рубку".

Не самыми очевидными, но вполне реальными выглядят в таком случае два варианта для ставок. Это "пенальти: да" за 2.95 и "удаление: да" за 3.8.

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