Лондонское дерби в АПЛ: "аристократы" против "дачников"

22-й тур чемпионата английской премьер-лиги открывается столичным противостоянием между "Челси" и "Фулхэмом". Начнут ли "синие" оправдывать многомиллионные затраты на трансферы? Пока же коэффициенты на их стороне.

"Челси" - "Фулхэм", 4 февраля, 02:00 (время Астаны)

В это трудно поверить, но к столичному дерби "дачники" подходят, располагаясь на три ступеньки выше "аристократов" на турнирной лестнице и опережая их на два очка. Правда, "синие" имеют игру в запасе.

Но ведь этот отложенный матч с "Ливерпулем" надо еще выиграть. Да и сломить сопротивление самого "Фулхэма" в сезоне-2022/23 - задача не из легких. Встреча первого круга между этими командами, которая из-за рваного календаря АПЛ прошла совсем недавно, 12 января, завершилась победой дружины Марку Силвы со счетом 2:1.

Та игра была ознаменована не только неожиданным поражением "Челси", но и скомканным дебютом новичка "аристократов" Жоао Феликса, который схлопотал удаление в первом же матче за "синих".

Тем не менее эксперты из Olimpbet видят в коллективе Грэма Поттера безусловного фаворита в противостоянии с соседями, предлагая на лондонское дерби такие коэффициенты: П1 – 1.67, Х – 3.98, П2 – 5.38.

"Челси" заметно укрепил состав в зимнее трансферное окно. "Аристократы" приобрели сразу восемь новых футболистов, затратив на их покупку немыслимую сумму почти в 330 миллионов евро. И если новые приобретения не помогут "синим" подняться, причем в кратчайшие сроки, вверх по таблице, у болельщиков возникнут справедливые вопросы к клубному менеджменту.

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