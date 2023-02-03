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Лондонское дерби в АПЛ: "аристократы" против "дачников"

Лондонское дерби в АПЛ: "аристократы" против "дачников"
©Olimpbet

22-й тур чемпионата английской премьер-лиги открывается столичным противостоянием между "Челси" и "Фулхэмом". Начнут ли "синие" оправдывать многомиллионные затраты на трансферы? Пока же коэффициенты на их стороне.

"Челси" - "Фулхэм", 4 февраля, 02:00 (время Астаны)

В это трудно поверить, но к столичному дерби "дачники" подходят, располагаясь на три ступеньки выше "аристократов" на турнирной лестнице и опережая их на два очка. Правда, "синие" имеют игру в запасе.

Но ведь этот отложенный матч с "Ливерпулем" надо еще выиграть. Да и сломить сопротивление самого "Фулхэма" в сезоне-2022/23 - задача не из легких. Встреча первого круга между этими командами, которая из-за рваного календаря АПЛ прошла совсем недавно, 12 января, завершилась победой дружины Марку Силвы со счетом 2:1.

Та игра была ознаменована не только неожиданным поражением "Челси", но и скомканным дебютом новичка "аристократов" Жоао Феликса, который схлопотал удаление в первом же матче за "синих".

Тем не менее эксперты из Olimpbet видят в коллективе Грэма Поттера безусловного фаворита в противостоянии с соседями, предлагая на лондонское дерби такие коэффициенты: П1 – 1.67, Х – 3.98, П2 – 5.38.

"Челси" заметно укрепил состав в зимнее трансферное окно. "Аристократы" приобрели сразу восемь новых футболистов, затратив на их покупку немыслимую сумму почти в 330 миллионов евро. И если новые приобретения не помогут "синим" подняться, причем в кратчайшие сроки, вверх по таблице, у болельщиков возникнут справедливые вопросы к клубному менеджменту.

Кстати, не забудьте посмотреть у лучшего букмекера страны самую широкую роспись других игр английской премьер-лиги.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2 Манчестер Сити 20 14 3 3 53-20 45
3 Ньюкасл Юнайтед 20 10 9 1 33-11 39
4 Манчестер Юнайтед 20 12 3 5 32-25 39
5 Тоттенхэм Хотспур 21 11 3 7 40-31 36
6 Брайтон энд Хов Альбион 19 9 4 6 37-27 31
7 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12 Кристал Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13 Ноттингем Форест 20 5 6 9 16-35 21
14 Лестер Сити 20 5 3 12 28-35 18
15 Лидс Юнайтед 19 4 6 9 26-33 18
16 Вест Хэм Юнайтед 20 5 3 12 17-25 18
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 5 11 12-30 17
18 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15

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Метки:
Olimpbet Букмекеры АПЛ Челси

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