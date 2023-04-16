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Лондонское дерби и сражение на "Месталье"

Лондонское дерби и сражение на "Месталье"
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16 апреля в английской премьер-лиге сыграют "Вест Хэм" и "Арсенал", а в чемпионате Испании "Валенсия" примет "Севилью".

Футбол. АПЛ. 31-й тур. "Вест Хэм Юнайтед" – "Арсенал". 16 апреля, 19:00 (время Астаны).

После выезда в Ливерпуль лидера премьер-лиги ждет не менее сложное испытание – лондонское дерби. И пусть столичные соседи в сезоне-2022/23 решают диаметрально противоположные задачи, "Арсеналу" вряд ли стоит рассчитывать на легкую прогулку в матче против "Вест Хэма".

"Молотобойцы" отчаянно сражаются за выживание в АПЛ, от зоны вылета их отделяет всего-навсего три балла. Так что для них, как бы это банально ни звучало, каждое набранное очко на вес золота, точно так же, как и для "канониров", стремящихся к своему первому за 19 лет чемпионству.

Понятно, что команда Дэвида Мойеса, да еще и на своем поле, будет представлять серьезную опасность для коллектива Микеля Артеты. К тому же, неписанных законов дерби никто не отменял.

Однако при подготовке к центральному матчу 31-го тура футболистам и болельщикам "Вест Хэма" лучше не смотреть на статистику противостояния с "Арсеналом". Она для "молотобойцев" просто убийственная: из 15 последних очных встреч лишь одна осталась за лондонским "Юнайтед", три матча завершились вничью и в 11 успех праздновали оружейники!

Вот и эксперты Olimpbet считают лидера АПЛ безоговорочным фаворитом в сражении с земляками: П1 – 5.77, Х – 4.28, П2 – 1.59. А в том, что номинальным гостям удастся отличиться хотя бы один раз, букмекеры вообще не сомневаются: "Арсенал" забьет: да – 1.14, "Арсенал" забьет: нет – 5.61.

Ла Лига. 29-й тур. "Валенсия" – "Севилья". 17 апреля, 01:00.

Одни из самых успешных испанских команд, завсегдатаи еврокубков, в этом сезоне выступают из рук вон плохо. И существует вероятность, причем немалая, что "Валенсия" или "Севилья" по итогам чемпионата покинет Примеру. А то и обе вместе.

Турнирная ситуация у "оранжевых" совсем удручающая: прямо сейчас они располагаются в зоне вылета. "Красно-белые" немного впереди, на пять очков, но в случае поражения в битве с прямым конкурентом за выживание соперников будет разделять всего два балла.

В общем, "Севилья" не может чувствовать себя спокойно. Тем более что в Валенсии ей придется играть на фоне усталости, всего через трое суток после выездного сражения в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед".

Но в пользу севильцев говорит статистика, они не проигрывают "летучим мышам" более четырех лет, на протяжении восьми последних матчей – пять побед и три ничейных результата.

Однако аналитики Olimpbet полагают, что у "Валенсии" гораздо больше шансов на то, чтобы прервать свою серию, чем у "Севильи" продлить свою: П1 – 2.23, Х – 3.34, П2 – 3.49. При этом эксперты сходятся во мнении, что матч на "Месталье", по всей видимости, будет "низовым": Тотал (2.5) М – 1.64, Б – 2.34. А наиболее вероятный счет, по версии самого популярного букмекера в Казахстане, – 1:1 с кэфом 6.22.

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Метки:
Olimpbet АПЛ Севилья Арсенал

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