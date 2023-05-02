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Лондонское дерби, битва двух "Реалов" и первый полуфинал Кубка Германии

Лондонское дерби, битва двух "Реалов" и первый полуфинал Кубка Германии
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Главные футбольные события вторника по версии Olimpbet. 2 мая в АПЛ сыграют "Арсенал" и "Челси", в Примере "Реал Сосьедад" примет "Реал" из Мадрида, а "Фрайбург" и "РБ Лейпциг" определят финалиста Кубка Германии.

АПЛ. 34-й тур. "Арсенал" - "Челси". 3 мая, 01:00 (время Астаны).

"Канониры" проведут свой первый матч после того, как они были разгромлены "Манчестер Сити", которому же и уступили лидерство в Премьер-лиге. Им бы прийти в себя после столь тяжелого удара, но календарь подарил "Арсеналу" второго подряд топового соперника. Теперь команде Микеля Артеты предстоит дерби с "Челси".

Да, "аристократы" откровенно проваливают сезон и почти наверняка останутся без еврокубков-2023/24. "Синие" проиграли в АПЛ три матча подряд, а побеждали последний раз почти два месяца назад, да и то стоящий на вылет "Лестер". Между соперниками разница в 36 очков и 11 мест в турнирной таблице. "Арсенал" играет на своем поле, а встречу первого круга в гостях он выиграл 1:0.

По всем раскладам "оружейники" - безоговорочные фавориты лондонского сражения, так считают и эксперты Olimpbet: П1 - 1.59, Х - 4.28, П2 - 5.77. Еще более существенное предпочтение букмекеры отдают хозяевам и по угловым: П1 - 1.46, Х - 9.5, П2 - 3.5.

Однако не стоит забывать, что предыдущий домашний матч "Арсенала" против "Челси" в рамках АПЛ завершился болезненным поражением "канониров" со счетом 2:4.

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Ла Лига. 33-й тур. "Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид". 3 мая, 01:00

33-й тур в Примере проходит посреди недели. Центральным его событием, несомненно, станет противостояние двух "Реалов" - из Сан-Себастьяна и Мадрида.

Матч крайне важен для обеих команд. Баски стремятся обезопасить свое четвертое место, дающее пропуск в Лигу чемпионов. "Галактикос" же в случае поражения рискуют пропустить вперед столичных соседей из "Атлетико".

В трех последних турах сан-себастьянцы набрали очков даже больше, чем "королевский клуб", их матч первого круга на "Сантьяго Бурнабеу" победителя не выявил – ничья 0:0.

Вот и сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у "Сосьедада" шансов на благоприятный исход ничуть не меньше, чем у его грозного оппонента. Напротив, даже немного больше: П1 - 2.74. Х - 3.44, П2 - 2.64.

Сам матч в Сан-Себастьяне ожидается примерно в равной степени как "низовым", так и "верховым": Тот (2.5) М - 1.89, Б - 1.98. А наиболее вероятный счет - ничья 1:1 с кэфом 6.28.

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Кубок Германии. 1/2 финала. "Фрайбург" - "РБ Лейпциг". 3 мая, 00:45.

Ближайшие соперники по полуфиналу Кубка Германии стали авторами главных сенсаций на предыдущей стадии турнира. "Фрайбург" выбил из розыгрыша "Баварию", "Лейпциг" - дортмундскую "Боруссию".

Теперь одна из этих команд точно выйдет в финал соревнований. А ведь год назад "Фрайбург" и "Лейпциг" в очном сражении как раз оспаривали трофей. Тогда в основное время решающего матча была зафиксирована ничья 1:1, а серию пенальти успешнее исполнили "быки" - 4:2.

"Черно-белые", понятное дело, жаждут реванша, однако отомстить "красно-белым" будет весьма непросто. "Фрайбург" не смог выиграть у "Лейпцига" ни одну из семи предыдущих очных встреч - три поражения и четыре ничейных результата. Правда, команда Кристиана Штрайха будет принимать соперника на своем поле, и поддержка трибун может здорово ей помочь.

Но самый популярный букмекер Казахстана считает, что у "быков" заметно больше шансов на успех: П1 - 3.46, Х - 3.51, П2 - 2.15. Примечательно, что эксперты Olimpbet почти не верят в повторение сценария годичной давности: Будет ли серия послематчевых пенальти: да – 5.6. Будет ли серия послематчевых пенальти: нет – 1.11.

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Метки:
Olimpbet Реал Мадрид

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