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Лига чемпионов возвращается. Чего ждать от первых матчей плей-офф?

Лига чемпионов возвращается. Чего ждать от первых матчей плей-офф?
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Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на игру ПСЖ с неудобной "Баварией" и встрече команд двух итальянских тренеров – "Милана" с "Тоттенхэмом".

Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)
15 февраля, 2:00 (время Астаны)

Плей-офф Лиги чемпионов стартует без раскачки – сразу с топового противостояния французского и немецкого суперклубов, которых жребий свел в первом же раунде борьбы на выбывание. Таким образом, в четвертьфинале будет только кто-то один из этой пары.

Чьи шансы на выход в следующую стадию главного еврокубка предпочтительнее? Эксперты из Olimpbet полагают, у "Баварии" проход клуба из Мюнхена в 1/4 финала ЛЧ имеет коэффициент 1.58 (у ПСЖ он равен 2.35).

Более того, "красная машина" считается пусть и не явным, но все же фаворитом даже в гостевом матче: П1 – 2.74, Х – 3.73, П2 – 2.49.

И такие прогнозы аналитиков не лишены основания. Да, лучшие футболисты мира – Лионель Месси и Килиан Мбаппе – оправились от повреждений и, скорее всего, смогут принять участие в парижской встрече. Однако их физическое состояние точно не будет оптимальным, обе звезды выпали из игрового ритма.

Да и вся команда находится далеко не в лучшем состоянии, что продемонстрировал недавний матч в чемпионате Франции с "Монако", в котором парижане безнадежно уступили 1:3.

Ко всему прочему, "Бавария" для "Пари Сен-Жермен" – статистически очень неудобный соперник: из пяти последних очных дуэлей французы выиграли только одну при четырех победах немцев.

"Милан" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия)
15 февраля, 2:00

Параллельно отношения начнет выяснять еще одна пара участников 1/8 финала – "Милан" и "Тоттенхэм". Но к итало-английскому противостоянию, понятное дело, внимания будет уделяться куда меньше, чем сражению ПСЖ и "Баварии".

Между тем эта битва обещает получиться весьма интригующей, ведь соперничать будут коллективы двух итальянских специалистов – Стефано Пиоли и Антонио Конте.

Болельщики "россонери" терпеть не могут ни Конте за его прошлое у руля "Интера", ни его нынешнюю команду "Тоттенхэм", которую "красно-черные" еще никогда в истории не обыгрывали и даже ни разу не поражали ее ворота (три "сухих" поражения и одна нулевая ничья).

"Милан" жаждет крови лондонцев, и самый популярный букмекер Казахстана считает итальянцев небольшими фаворитами домашнего матча: П1 – 2.53, Х – 3.28, П2 – 2.98.

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Метки:
Olimpbet Лига чемпионов Милан ФК Тоттенхэм Бавария ПСЖ

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