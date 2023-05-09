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Лига чемпионов: полуфинальная схватка "Реала" и "Манчестер Сити" – в кэфах Olimpbet

Лига чемпионов: полуфинальная схватка "Реала" и "Манчестер Сити" – в кэфах Olimpbet
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В ночь с 9 на 10 мая на "Сантьяго Бернабеу" пройдет первая полуфинальная встреча ЛЧ-2022/23 между "галактикос" и "горожанами".

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч. "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия). 10 мая, 01:00 (время Астаны)

За одну из путевок в финал турнира будут спорить два главных фаворита турнира, о чем свидетельствуют коэффициенты самого надежного букмекера Казахстана. Победитель: "Манчестер Сити" – 1.68, "Реал Мадрид" – 4.4.

Впрочем, "горожане" уже несколько лет подряд ходят в числе основных претендентов на трофей, однако добраться до него никак не могут. А вот "королевский клуб" продолжает коллекционировать победы в самом престижном еврокубке. Достаточно сказать, что "Реал" – действующий обладатель титула, а за последние десять лет "галактикос" завоевывали его пять раз!

Но сейчас, по мнению экспертов Olimpbet, мадридцы даже на своем поле имеют шансов на благоприятный исход меньше, чем их английский соперник: П1 – 3.24, Х – 3.68, П2 – 2.2. Не говоря уже об ожидаемом результате двухраундового противостояния. Проход: "Реал Мадрид" – 3.17. Проход: "Манчестер Сити" – 1.34.

Даже в прогнозе по угловым хозяева первого матча – не фавориты: П1 – 2.32, Х – 7.1, П2 – 1.9.

Однако не лишним будет напомнить, что год назад "Реал" и "Манчестер Сити" также встречались на полуфинальной стадии Лиги чемпионов, и тогда тоже многие ставили на британцев. Но "сливочные" посрамили прогнозы скептиков, прошли "горожан", а затем и выиграли решающий матч турнира, став 14-кратными обладателями заветного трофея.

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