© Лига чемпионов: отыграются ли "синие" в ответных матчах?

Вторые четвертьфиналы ЛЧ – в кэфах от Olimpbet. "Челси" и "Реал" сойдутся в Лондоне, а "Наполи" и "Милан" поспорят в Неаполе.

"Челси" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания). 19 апреля, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:2

С большой долей вероятности матч против "Реала" на "Стэмфорд Бридж" станет заключительным для "Челси" в ЛЧ-2022/23. "Аристократы" проводят крайне неубедительный сезон, и непонятно, за счет чего лондонцы способны ликвидировать у "королевского клуба" дефицит в два мяча, заработанный ими по итогам встречи в Мадриде.

"Сливочные", конечно, сейчас тоже не идеальны – они практически лишились надежд на сохранение титула в Примере, однако их место в Лиге чемпионов на будущий сезон не подвергается сомнению. Чего не скажешь про "синих", которым только победа в главном еврокубке снова откроет путь на международную арену.

Однако эксперты Olimpbet практически не верят в то, что лондонцы способны не пустить мадридцев в полуфинал. Проход: "Челси" – 7.75. Проход: "Реал" – 1.08. Хотя, что касается отдельно взятого ответного матча, то в нем шансы соперников на благоприятный исход, по мнению самого популярного в Казахстане букмекера, приблизительно одинаковы: П1 – 2.84, Х – 3.54, П2 – 2.49.

Прогноз на игру в Лондоне по желтым карточкам почти равный: П1 – 2.28, Х – 4.3, П2 – 2.34. А что касается ожиданий по угловым, то они и вовсе в пользу хозяев: П1 – 1.72, Х – 9.25, П2 – 2.6.

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"Наполи" (Италия) – "Милан" (Италия). 19 апреля, 01:00

Первый матч – 0:1

Неаполитанцы проводят самый успешный свой сезон в XXI веке. Уже вряд ли найдутся силы, способные лишить "адзурри" победы в Серии А. И в Лиге чемпионов у команды Лучано Спаллетти вполне осязаемые перспективы выхода в полуфинал, ведь поражение в Милане с минимальным счетом – не из разряда неотыгрываемых.

Правда, "Наполи" предстоит сражение с соперником, отлично изучившим "синих" и умеющим прекрасно им противостоять. Это в первом четвертьфинале ЛЧ "россонери" победили только 1:0, в начале апреля "Милан" добился разгромной победы над без пяти минут обладателем "скудетто" со счетом 4:0, причем на поле его стадиона имени Диего Марадоны.

"Наполи" вообще не может обыграть "красно-черных" в родных стенах с августа 2018 года. Так что если неаполитанцы хотят пробиться в квартет сильнейших клубов Европы, им необходимо срочно подправлять эту не самую приятную для них статистику.

Аналитики Olimpbet считают "Наполи" явным фаворитом ответной встречи: П1 – 1.77, Х – 3.78, П2 – 4.87. Столь же очевидное преимущество хозяев прогнозируется и по угловым: П1 – 1.38, Х – 11, П2 – 3.9.

При этом, как ни странно, шансы "Милана" на победу по сумме двухраундового противостояния расцениваются заметно выше. Проход: "Наполи" – 2.1. Проход: "Милан" – 1.71.

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