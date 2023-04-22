Лидер против аутсайдера: коэффициенты на субботние игры Olimpbet-Чемпионата Казахстана

22 апреля "Кызылжар" в Петропавловске примет "Каспий", а "Мактаарал" и "Жетысу" сыграют в Шымкенте.
"Кызылжар" (Петропавловск) – "Каспий" (Актау). 22 апреля, 15:00 (время Астаны)
Седьмой тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу открывают главные сенсации стартового отрезка первенства. "Кызылжар" не перестает приятно удивлять, оставаясь единственным клубом, не потерявшим в сезоне еще ни одного очка. Не стали петропавловцы спустя рукава относиться и к Olimpbet-Кубку страны, в первом матче 1/8 финала уверенно разобравшись с "Жетысу" (2:0).
"Каспий" же пока только разочаровывает. В минувшем туре актаусцы набрали свои первые очки в чемпионате, с огромным трудом обыграв "Окжетпес" (2:1), и на пару часов даже покинули последнюю строчку в таблице. Но быстро на нее вернулись, а посреди недели неудачно сыграли в розыгрыше Кубка, потерпев домашнее поражение от "Турана" – клуба, выступающего в Первой лиге (0:1).
Эксперты Olimpbet полагают, что у "Кызылжара" есть прекрасная возможность одержать очередную победу и убежать в отрыв от преследователей: П1 – 1.39, Х – 4.2, П2 – 8.75.
При этом букмекеры ожидают, что матч в Петропавловске будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.62, Б – 2.21. А также почти не ждут гола в исполнении гостей: "Каспий" забьет: да – 2.23, "Каспий" забьет: нет – 1.61.
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"Мактаарал" (Туркестанская область) – "Жетысу" (Талдыкорган). 22 апреля, 17:00
Несмотря на то, что "хлопкоробы" находятся ниже "семиреченцев" в таблице и, по сути, будут принимать их на нейтральном поле в Шымкенте, "Мактаарал" подходит к встрече с "Жетысу" в статусе фаворита.
Талдыкорганским футболистам, видимо, вскружила головы гостевая победа над "Кайратом" в пятом туре Olimpbet-Чемпионата Казахстана, после которой они сначала безвольно проиграли "Кайсару" в КПЛ, а затем "Кызылжару" в Olimpbet-Кубке с общим счетом 0:4.
Что касается команды Константина Горовенко, то она, похоже, сделала верные выводы из разгромного поражения недельной давности от "Шахтера" (0:3) и затем сенсационно одержала кубковую победу в южноказахстанском дерби над мощным "Ордабасы" (2:1).
Это будет первая встреча "Мактаарала" и "Жетысу" на уровне высшего дивизиона. Ранее соперники трижды выясняли отношения в рамках Первой лиги, и все три матча выиграл "Жетысу". Но это, как говорится, совсем другая история.
Сейчас аналитики Olimpbet отдают "Мактааралу" больше шансов на благоприятный исход: П1 – 2.45, Х – 3.1, П2 – 2.95. Правда, самый ожидаемый счет матча у букмекеров – ничейный, 1:1, с кэфом 5.6.
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