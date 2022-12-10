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Будет ли играть Роналду, и кто победит в битве Англия - Франция?

Будет ли играть Роналду, и кто победит в битве Англия - Франция?
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В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре определится вторая пара полуфиналистов турнира.

Марокко – Португалия (21:00)

Марокканцев уже можно смело считать одним из главных украшений ЧМ-2022. Команда, от которой мало кто ждал в Катаре больших подвигов, выиграла турнир в группе F, оставив позади себя призеров предыдущего мундиаля – сборные Хорватии и Бельгии.

Но на этом сюрпризы от "Атласских львов" не закончились, и по итогам 1/8 финала первенства они отправили домой испанцев, выиграв у них в серии пенальти. При этом от трех европейских грандов африканцы не пропустили ни одного мяча!

После таких подвигов дружина Валида Реграри вряд ли будет бояться Португалию, которая, по сути, еще не встречала серьезного сопротивления на этом чемпионате мира. На групповом этапе "европейские бразильцы" решили задачу выхода в плей-офф заблаговременно, а в 1/8 вообще не встретили сопротивления со стороны Швейцарии, разгромив ее 6:1.

Главная предматчевая интрига этого противостояния заключается в том, включит ли наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш в стартовый состав Криштиану Роналду, который, похоже, перестал быть незаменимой фигурой для своей национальной команды? Как бы ни было обидно для Криша, но без него португальская сборная смотрелась на порядок мощнее, а заменивший КриРо в старте Гонсалу Рамуш в игре против Швейцарии отметился первым хет-триком ЧМ-2022.

Португалия, конечно же, по инерции выглядит фаворитом в матче с Марокко. Однако если "Атласские Львы" снимут третий подряд европейский скальп, это уже не будет большой сенсацией: П1 – 5.83, Х – 3.67, П2 – 1.73.

Англия – Франция (01:00)

А вот в этой паре определить фаворита не представляется возможным, шансы на успех в сражении англичан с французами всегда 50 на 50, вне зависимости от уровня соревнований и текущего положения дел в командах.

Если взглянуть на общую статистику противостояния, то, вроде бы, заметный перевес на стороне родоначальников футбола (24 победы в 41-й проведенной встрече, начиная с 1906 года). Однако из десяти последних очных дуэлей британцы выиграли всего две, против четырех побед французов.

Соперники располагаются по соседству в рейтинге ФИФА (Франция на четвертом месте, Англия – строчкой ниже), за явным преимуществом выиграли они и свои группы на ЧМ-2022, а в 1/8 финала без видимых проблем разобрались со сборными Польши и Сенегала соответственно. У "Трех Львов" – самый дорогой состав среди всех сборных на мундиале в Катаре, за "Трехцветных" же выступает Килиан Мбаппе – игрок с наибольшей трансферной стоимостью.

Спрогнозировать исход сражения, достойного финала, очень сложно, практически невозможно. Поэтому просто хочется, чтобы все мы стали свидетелями красивого, зрелищного футбола, а победит пусть, как это ни банально, сильнейший. Кэфы на этот четвертьфинал: П1 – 3.1, Х – 3.25, П2 – 2.55.

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Метки:
Olimpbet ЧМ-2022 по футболу

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